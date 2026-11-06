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AUTOMOBIL SE ZAKUCAO U KOMBI SA VOJNICIMA Saobraćajna nesreća kod vojne baze u Prokuplju: Ima povređenih
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Oko 8 časova dogodila se saobraćajna nesreća na magistarlnom putu Niš- Priština kod vojne baze na izlazu iz Prokuplja. Kako smo saznali, automobil je od pozadi udario u vojni kombi i on se prevrnuo na stranu.
Kako nezvanično saznajemo, u vojnom kombiju bilo je vojnika.
Prema prvim informacijama, u nesreći je lakše povređen vozač automobila.
Uviđaj je u toku.
(Kurir.rs)
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