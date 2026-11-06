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Oko 8 časova dogodila se saobraćajna nesreća na magistarlnom putu Niš- Priština kod vojne baze na izlazu iz Prokuplja. Kako smo saznali, automobil je od pozadi udario u vojni kombi i on se prevrnuo na stranu.

Kako nezvanično saznajemo, u vojnom kombiju bilo je vojnika.

Prema prvim informacijama, u nesreći je lakše povređen vozač automobila.

Uviđaj je u toku.

(Kurir.rs)

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