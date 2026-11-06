SAKRIO BRDO AUTO-DELOVA U FABRIČKE ŠUPLJINE KAMIONA: Uhapšen Turčin (59) na Gradini, pokušao da ih prošvercuje u Srbiju "na crno"
- Pripadnici MUP-a uhapsili su državljanina Turske P. S. zbog sumnje da je izvršio krijumčarenje.
- Na graničnom prelazu Gradina pokušao je da u Srbiju unese veću količinu auto-delova sakrivenih u fabričkim šupljinama teretnog vozila.
U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Upravom granične policije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su državljanina Turske P. S. (59) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenje.
On se sumnjiči da je na Graničnom prelazu Gradina, u nameri da izbegne mere carinskog nadzora i bez prijavljivanja carinskim organima, pokušao da u Srbiju prokrijumčari veću količinu auto-delova sakrivenih u fabričkim šupljinama teretnog vozila, turskih registarskih oznaka, kojim je upravljao.
P. S. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
(Kurir.rs)