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U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Upravom granične policije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su državljanina Turske P. S. (59) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenje.

On se sumnjiči da je na Graničnom prelazu Gradina, u nameri da izbegne mere carinskog nadzora i bez prijavljivanja carinskim organima, pokušao da u Srbiju prokrijumčari veću količinu auto-delova sakrivenih u fabričkim šupljinama teretnog vozila, turskih registarskih oznaka, kojim je upravljao.

P. S. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

(Kurir.rs)

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