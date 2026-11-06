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Nesvakidašnja provala dogodila se u Obrenovcu, kada su za sada nepoznati lopovi upali u porodičnu kuću i vlasnicima napravili ozbiljan ceh.

Kako saznajemo, provalnici su iskoristili odsustvo ukućana i u periodu od dva dana, između 3. i 5. novembra, detaljno pretresli celo imanje. Podesnim alatom su na silu otvorili vrata kuće, kao i pomoćne objekte u dvorištu, ušli unutra i napravili premetačinu. Pored ušteđevine od čak 4.000 evra, lopovi su pokupili i veću količinu alata, a onda su otišli korak dalje - otvorili su zamrzivač i iz njega odneli oko 100 kilograma mesa, ostavivši domaćine bez zimnice i zaliha hrane.

Vlasnici su po povratku zatekli obijene brave i ispreturane stvari, nakon čega su odmah pozvali policiju.

Patrola je brzo stigla i obezbedila teren, a forenzičari su obavili uviđaj i prikupili tragove koji bi mogli pomoći u otkrivanju provalnika. O svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo, koje je delo kvalifikovalo kao tešku krađu, a policija intenzivno traga za počiniocima.

(Telegraf.rs)

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