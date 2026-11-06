LOPOVI U OBRENOVCU ODNELI 4.000 EVRA, PA OPUSTOŠILI I ZAMRZIVAČ: Upali u kuću dok vlasnika nije bilo i napravili haos
Nesvakidašnja provala dogodila se u Obrenovcu, kada su za sada nepoznati lopovi upali u porodičnu kuću i vlasnicima napravili ozbiljan ceh.
Kako saznajemo, provalnici su iskoristili odsustvo ukućana i u periodu od dva dana, između 3. i 5. novembra, detaljno pretresli celo imanje. Podesnim alatom su na silu otvorili vrata kuće, kao i pomoćne objekte u dvorištu, ušli unutra i napravili premetačinu. Pored ušteđevine od čak 4.000 evra, lopovi su pokupili i veću količinu alata, a onda su otišli korak dalje - otvorili su zamrzivač i iz njega odneli oko 100 kilograma mesa, ostavivši domaćine bez zimnice i zaliha hrane.
Vlasnici su po povratku zatekli obijene brave i ispreturane stvari, nakon čega su odmah pozvali policiju.
Patrola je brzo stigla i obezbedila teren, a forenzičari su obavili uviđaj i prikupili tragove koji bi mogli pomoći u otkrivanju provalnika. O svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo, koje je delo kvalifikovalo kao tešku krađu, a policija intenzivno traga za počiniocima.
(Telegraf.rs)