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Vest da je A. Š. (33) u Novom Sadu 2. novembra usmrtila svoju jednoipogodišnju ćerkicu, koju je, kako se sumnja, tukla kaišem i tupim drvenim predmetom po glavi i telu, ponovo je otvorila jedno od najpotresnijih pitanja - kako jedna majka može da digne ruku na sopstveno dete?

Foto: Privatna arhiva

Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, osumnjičena je pokušala da odgovornost za stravičan zločin prebaci na svoju 11-godišnju ćerku iz prvog braka. Na saslušanju je navodno ispričala da je starija devojčica bila kod nje u gostima, a da joj je potom priznala da je, kada je ostala sama sa bebom, više puta udarala kaišem po telu jer ju je navodno nervirala. A. Š. je, kako se sumnja, tvrdila i da je nakon toga ćerku isterala iz kuće i izbacila joj stvari.

Za teško ubistvo zaprećena je kazna zatvora od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor.

U ovom slučaju uhapšen je i otac devojčice T. Š. (54), zbog sumnje da je počinio krivično delo nepružanje pomoći, za koje je propisana kazna od tri meseca do pet godina zatvora.

Nažalost, ovo nije prvi slučaj u Srbiji u kojem je dete stradalo od ruke roditelja, a pojedine majke su, nakon zločina, pokušavale da prikriju ono što su učinile ili odgovornost prebace na druge.

Bebu ugušila cuclom, pa pokušala da inscenira prirodnu smrt

Jedan od posebno potresnih slučajeva dogodio se 2024. godine u okolini Ivanjice, kada je T. D. ubila svog dvomesečnog sina, a potom pokušala da prikaže da je dečak preminuo prirodnom smrću.

Foto: Društvene Mreže

- Prema utvrđenim činjenicama, ona je sa cucle odsekla gumeni deo i gurnula ga bebi u grlo, kako bi je ugušila. Zločin je, kako se sumnja, unapred pokušala da prikrije, probušila je cuclu i za nju vezala konac, kako bi kasnije mogla da izvuče predmet iz detetovog grla i ukloni tragove - podseća izvor.

Dok se beba gušila, majka je drugo dete odvela u vrtić.

Stravičan prizor otkrio je njen brat, odnosno ujak dečaka, koji je zatekao dete sa koncem u ustima. Odmah ga je odvezao u Dom zdravlja, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt.

Dodatnu jezu izazvala je činjenica da je majka samo nekoliko sati pre zločina na društvenim mrežama objavljivala fotografije svoje bebe. Poznanici porodice tada su ispričali da se T. D. nakon porođaja vratila u kuću kod roditelja, uz objašnjenje da se njenom suprugu renovira kuća.

U tužilaštvu se branila ćutanjem, a Apelacioni sud joj je u maju 2026. godine pravosnažno izrekao kaznu od 15 godina zatvora. Nakon toga sprovedena je na izdržavanje kazne u ženski zatvor u Požarevcu.

Majka dozvolila očuhu da brutalno ubije devojčicu

U maju 2019. godine Srbiju je potresao slučaj trogodišnje Lune iz Prahova kod Negotina. Njeno telo pronađeno je oko četiri sata ujutru ispred porodične kuće, a majka Vesna Firulović i očuh Zoran Albić pokušali su da predstave da je devojčica pod nepoznatim okolnostima pala sa terase.

Foto: Privatna Arhiva

Međutim, njihova priča ubrzo je pala u vodu. Istražitelji su posumnjali u verziju događaja, između ostalog i zbog okolnosti da je trogodišnje dete navodno samo izašlo na terasu usred noći, dok su odrasli spavali.

Albić je tokom istrage priznao da je pretukao devojčicu i da je ona od zadobijenih povreda preminula. Priznao je i da je njeno telo potom bacio sa terase kako bi prikrio zločin. Naveo je i da je Lunu tukla njena majka.

- Prema navodima optužnice, Albić se kobne večeri vratio iz grada u porodičnu kuću u Prahovu, gde je počeo da razbija tanjire i baca stvari. Tom prilikom isekao je jagodicu na palcu desne ruke, što je uznemirilo devojčicu i izazvalo njen plač. Tražio je od deteta da prestane, ali Luna od straha nije mogla da se smiri. Zbog toga joj je, kako je navedeno u optužnici, dva puta udario šamar - podseća sagovornik.

Nakon toga je iz kuće izbacio Vesnu i zaključao vrata, ostavši sam sa devojčicom. Usledili su brutalni udarci po glavi i telu. Obdukcijom je na telu malene Lune utvrđeno čak 39 ozbiljnih povreda, od kojih je svaka, kako je navedeno, bila opasna po život.

Za to vreme majka je bila ispred kuće. Istragom je utvrđeno da nije pokušala da pozove pomoć niti da spreči očuha da nastavi da tuče njenu ćerku.

Kada je devojčica preminula, Albić je pustio Vesnu u kuću. Umesto da odmah pozovu pomoć, njih dvoje su, prema navodima iz istrage, razgovarali duže od sat vremena. Potom je Albić telo deteta izneo napolje i stavio ga pod česmu. Nakon toga su presvukli devojčicu, promenili odeću i pozvali taksi kojim su se odvezli do Hitne pomoći, gde su tvrdili da je Luna tokom noći pala sa terase.

- Majka je u oktobru 2019. puštena iz pritvora, a nekoliko dana kasnije sklopila je sporazum o priznanju krivice sa Višim javnim tužilaštvom u Negotinu. Osuđena je na osam godina zatvora, što je bila maksimalna kazna za krivično delo koje joj je stavljeno na teret. Albić je, s druge strane, na početku suđenja u januaru 2020. pokušao da postigne sporazum sa tužilaštvom, ali je njegov predlog odbijen. Tužilaštvo je tražilo maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora, na koju je naposletku i osuđen.

Novorođenče zadavila, pa telo sakrila u poljski toalet

U aprilu 2019. godine u selu Belotić kod Osečine otkriven je još jedan zločin koji je potresao javnost. Porodilja Jelena V. usmrtila je svoje novorođenče, a pokušaj prikrivanja zločina otkriven je nakon što je njen suprug odvezao u bolnicu u Valjevu zbog obilnog krvarenja.

Foto: Privatna Arhiva

Lekari su tada utvrdili da se žena porodila, ali da deteta nema, što je odmah izazvalo sumnju. Pošto Jelena nije želela da sarađuje sa medicinskim osobljem i policijom, istražitelji su otišli u njenu kuću.

Tamo ih je sačekao jeziv prizor, telo novorođenčeta pronađeno je u poljskom toaletu, umotano u prsluk. U blizini su otkriveni i posteljica i tragovi krvi, što je ukazivalo na to da se žena porodila upravo na tom mestu.

- Jelena je policiji tvrdila da nije ubila dete, već da je imala spontani pobačaj. Međutim, obdukcija je pokazala drugačije. Utvrđeno je da je beba rođena živa, da je prodisala i da je smrt nastupila usled davljenja - kaže izvor i dodaje:

- U početku nije bila sposobna da da iskaz u tužilaštvu jer se nalazila na lečenju u valjevskoj bolnici. Zbog toga je naloženo neuropsihijatrijsko veštačenje, kako bi se utvrdilo njeno psihičko stanje u trenutku zločina. Nalaz veštaka pokazao je da Jelena V. nije bila smanjeno uračunljiva, već potpuno svesna svojih postupaka i njihovih posledica. Zbog toga je osumnjičena za teško ubistvo, a ne za čedomorstvo.

Ugušila tromesečnu bebu papučom, pa sa nožem lutala selom

U martu 2019. godine u selu Mustapić kod Kučeva Živadinka S. ubila je svoju tromesečnu bebu, a potom pokušala da izvrši samoubistvo.

Foto: Privatna Arhiva

Policija je za zločin saznala nakon što je žena kumi poslala poruku da joj je dete mrtvo i da će se ubiti. Patrola je odmah upućena u Mustapić kako bi je pronašla i sprečila da sebi oduzme život.

Po dolasku u kuću, policajci nisu zatekli Živadinku, pa su krenuli u pretragu okoline, verujući da se možda nalazi na nekom skrovitom mestu. Tada su na krevetu ugledali bebu koja se nije pomerala. Ubrzo je utvrđeno da dete nije spavalo, već da je mrtvo.

- Forenzičari su na telu dečaka uočili povrede po glavi i licu, a istragom je utvrđeno da nije preminuo prirodnom smrću, već da je ugušen. U međuvremenu je pokrenuta opsežna potraga za majkom. Pronađena je nekoliko sati kasnije na obodu sela, kako besciljno luta sa nožem u ruci. Kada je primetila policajce, zapretila je da će se ubiti ukoliko joj priđu. Pregovori su potrajali, a ona je sve vreme sečivo čas prislanjala uz grlo, čas na vene na rukama - podseća izvor.

Policajci su je na kraju savladali i odveli u policijsku stanicu.

Na saslušanju je hladnokrvno priznala da je bebu ugušila u ranim jutarnjim časovima, tako što joj je papuču stavila preko usta i nosa. Kao razlog je navela da je dečak plakao tokom cele noći.

Takođe je ispričala da je nameravala da se ubije zbog drugog deteta, blizanca ubijene bebe, koje je bilo smešteno na Institut za majku i dete zbog zdravstvenih problema. Tvrdila je da je mislila da je i ono preminulo, zbog čega je navodno odlučila da sebi oduzme život. Međutim, nije objasnila odakle joj takva informacija, niti kakve veze ima sa ubistvom drugog deteta.

Mališa silovao malu Kaju, majka čuvala stražu

Okružni sud u Beogradu 10. maja 2007. godine osudio je Mališu Jevtovića na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora zbog teškog ubistva trogodišnje Katarine Janković, dok je njena majka Ana Filipović osuđena na 37 godina zbog pomaganja u ovom monstruoznom zločinu. Mala Katarina preminula je 17. jula 2005. godine, usled stravičnih povreda nanetih u Zvezdarskoj šumi. Mališa Jevtović, tada partner Katarinine majke, odveo je devojčicu u Zvezdarsku šumu gde ju je brutalno pretukao i silovao.

Foto: Privatna Arhiva, Filip Plavčić, Ilustracija

Tokom ovog nezamislivog čina, majka Ana Filipović stajala je u blizini, pušila cigaretu i čuvala stražu. Obdukcija je kasnije otkrila zastrašujuću istinu, na telu male Kaje konstatovano je mnogo povreda, a preminula je od rascepa jetre i drugih unutrašnjih organa. U zapisniku je takođe bilo navedeno da je devojčica duže vreme bila seksualno zlostavljana.

Nakon tog brutalnog napada, umesto da potraže hitnu medicinsku pomoć za dete u kritičnom stanju, oni su je odveli kući, gde su je, prema navodima, ostavili da umire u teškim mukama dok su oni večerali. Tek kasnije su je, u besvesnom stanju, odveli u KBC "Zvezdara", tvrdeći da je pala sa kreveta. Lekari su odmah posumnjali u priču i alarmirali policiju.

Tokom suđenja, koje je nakon saslušanja optuženih bilo zatvoreno za javnost, Mališa Jevtović i Ana Filipović su negirali krivicu, pokušavajući da prebace odgovornost jedno na drugo.

Zadavila bebu, pa okrivila majku i sina

Dragana Đ. (47) iz sela Makce kod Velikog Gradišta optužena je za ubistvo svog novorođenog deteta. Majka šestoro dece se 1. januara 2025. godine porodila se i potom ubila novorođenu bebu, koju je umotala u peškir i odnela na groblje u blizini Velikog Gradišta.

Foto: Privatna Arhiva

Zločin je otkriven dve nedelje kasnije kada joj je pozlilo zbog zdravstvenih komplikacija, a lekari u Opštoj bolnici u Požarevcu utvrdili su da se skoro porodila. Dragana Đ. je na saslušanju u tužilaštvu u Požarevcu priznala delo, nakon čega je Osnovno javno tužilaštvo u Velikom Gradištu 30. aprila 2025. godine podiglo optužnicu.