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Sve raspoložive ekipe Policijske uprave Pančevo angažovane su na rasvetljavanju tuče u kojoj je maloletnik (16) zadobio teške telesne povrede, dok identitet učesnika za sada nije utvrđen, navodi se u saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu.

- Tuča između više za sada neidentifikovanih osoba dogodila se 31. oktobra, oko pet minuta posle ponoći, u Ulici Prote Mateje Nenadovića u Pančevu, a teško je povređen šesnaestogodišnjak iz tog grada - navode u saopštenju i dodaju:

- Nakon uviđaja na mestu događaja, sve raspoložive policijske ekipe angažovane su na utvrđivanju okolnosti pod kojima je došlo do sukoba i identifikovanju osoba koje su u njemu učestvovale.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog krivičnog dela, je u toku.

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