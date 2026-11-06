TINEJDŽER (16) PRETUČEN U PANČEVU, ZADOBIO TEŠKE POVREDE: Policija digla na noge sve rapoložive snage, napadači i dalje u bekstvu
Sve raspoložive ekipe Policijske uprave Pančevo angažovane su na rasvetljavanju tuče u kojoj je maloletnik (16) zadobio teške telesne povrede, dok identitet učesnika za sada nije utvrđen, navodi se u saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu.
- Tuča između više za sada neidentifikovanih osoba dogodila se 31. oktobra, oko pet minuta posle ponoći, u Ulici Prote Mateje Nenadovića u Pančevu, a teško je povređen šesnaestogodišnjak iz tog grada - navode u saopštenju i dodaju:
- Nakon uviđaja na mestu događaja, sve raspoložive policijske ekipe angažovane su na utvrđivanju okolnosti pod kojima je došlo do sukoba i identifikovanju osoba koje su u njemu učestvovale.
Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog krivičnog dela, je u toku.