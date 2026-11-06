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Viši sud u Beogradu danas je na ukupno 4 godine zatvora osudio zaposlene u KPZ Padinska Skela, doktorku Vesnu Sredojević i vođu smene službe za obezbeđenje Slađana Kovačevića, zbog nesavesnog rada u službi koji je za poslednicu ima smrt zatvorenika Stanimira Brajkovića. Vesna Sredojević, osuđena je na dve i po, a Kovačević na godinu i po dana zatvora.

Zaposleni u službi obezbeđenja kojima se sudilo za isto krivično delo, Dušan Komazec, Stefan Pavlaović i Zoran Krstić, odlukom suda, oslobođeni su optužbi.

Prema navodima optužnice, po kojoj im se sudilo, zaposleni u KPZ Padinska skela sumnjičili su se da su od 1. februara do 4. februara 2024. nesavesno postupali u vršenju službe, odnosno nesagledavanjem stvarnog stanja i događaja koji su se u navedenom periodu dešavali i doveli do teških povreda od kojih je pokojni Stanimir Brajković, kog su osuđenici sa kojima je delilo sobu maltretirali, tukli i seksualno zlostavljali, preminuo.

- Optuženi su, tokom postupka, pokazali odsustvo empatije - navela je tužiteljka između ostalog u završnoj reči.

Podsetimo, penzioner Stanimir Brajković bio je u KPZ Padinska Skela zbog neplaćene novčane kazne za prekršaj. U odvojenom sudskom postupku protiv trojice optuženih cimera, oni su prvostepeno osuđeni za njegovo ubistvo koje se dogodilo u februaru 2024.

Stanimira Brajkovića ubili cimeri Foto: Shutterstock, Privatna Arhiva

Podsetimo, zbog brutalnog zlostavljanja i ubistva penzionera, Viši sud u Beogradu je osudio Srećka Stefanovića (22) na 19 godina zatvora, a Sašu Stankovića (22) i Dalibora Petrovića (24) na po 18 godina zatvora. Kako je utvrđeno, oni su tokom 2024., dok su u ćeliji broj 14 služili kaznu sa Stanimirom Brajkovićem koji je iza rešetaka bio zbog prekršaja, penzinera brutalno zlostavljali, zbog čega je on preminuo.

Psihičko, fizičko i ponižavajuće zlostavljanje, uključujući šamaranja, udarce nogama, ali i teranje da pije sopstvenu mokraću, navodno je počelo nakon što je Brajković ostao bez novca kojim im je kupovao hranu, cigarete i kafu u zatvorskoj kantini.

Stravične povrede koje je nesrećni muškarac zadobio dovele su do njegovog pogoršanja zdravstvenog stanja i smrti 4. februara oko 22:30 časova.