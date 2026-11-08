Slušaj vest

Plan o kupovini sopstvenog krova nad glavom, za koji je samohrana majka godinama mukotrpno odvajala svaki dinar, pretvorio se u oktobru 2007. godine u jedan od najmračnijih zločina zabeleženih u istočnoj Srbiji. Sve je počelo prividno mirnog 10. oktobra, kada je Branislava, zaposlena kao pomoćna radnica u negotinskom Zdravstvenom centru, bila ubeđena da je konačno rešila stambeno pitanje za sebe i sina.

Međutim, kada se sledećeg jutra nije pojavila na poslu niti se javljala na telefon, njene zabrinute kolege alarmirale su rodbinu u susednom selu, ne sluteći da je to tek uvod u višemesečnu dramu.

Inspektori koji su ubrzo preuzeli slučaj prisetili su se prvih, zbunjujućih kontakata sa porodicom koja je pokušavala da stupi u vezu sa nestalom ženom:

- Njena majka je pozvala, ali se na Branislavin telefon javio Danijel, koji je bio u školi. Rekao je baki da je majka otišla nešto da završi sa nekim čovekom i da je ostavila telefon. Obećao je da će joj se javiti kada se mama pojavi - ispričali su svojevremeno operativci negotinske policije.

Nakon završetka nastave u Srednjoj tehničkoj školi, dečak se vratio u iznajmljeni stan, ali je oko 18.30 ponovo viđen na ulici. Jedan od prolaznika ga je sreo i kratko porazgovarao s njim, a tinejdžer mu je, ne sluteći šta ga čeka, dao odgovor koji će se ispostaviti kao poslednje što je iko od njega čuo:

- Idem da se nađem sa jednim čovekom.

Nakon te rečenice, i Danijelov telefon prestao je da zvoni.

Foto: Privatna Arhiva

Stan pun netaknutih stvari i sumnjivi manjak u ušteđevini

Kada su tri dana kasnije rođaci i zvanično prijavili nestanak, policajci su ušli u dom Stojanovića. Slika koju su zatekli potpuno je isključila mogućnost bekstva ili dobrovoljnog odlaska: dokumenta, garderoba, lične stvari i ključevi automobila parkiranog ispred zgrade stajali su na svom mestu.

Jedan od iskusnih inspektora koji je radio na uviđaju posvedočio je o početnoj neverici istražnog tima pred profilom porodice koja je preko noći nestala:

- Danijel je bio dobar đak, redovno je pohađao nastavu, a njegovu majku kolege su opisivale kao izuzetno vrednu i savesnu. Bila je razvedena, ali se na sve načine trudila da njoj i detetu ništa ne nedostaje. Nešto tu nije bilo u redu, osećali smo od početka, ali nismo verovali da je reč o zločinu.

Pretresom prostorija pronađena je ušteđevina od 3.100 evra, što je odmah otvorilo krupno pitanje gde se nalazi ostatak novca. Razgovor sa familijom razotkrio je pozadinu sumnjivog posla o kome je nesrećna žena prethodnih dana govorila svima u okruženju:

- Najbliža rodbina je rekla da je ona imala oko 6.000 evra i da je toliko bila uštedela. Nismo znali gde je ostatak. Ona je pričala poznanicima i kolegama na poslu da traži neku kućicu ili stančić za sebe i Danijela. Nekoliko dana pre nestanka pominjala je izvesnog poznanika, koji joj je rekao da ima neka žena u negotinskom naselju Veljko Vlahović, koja jako jeftino prodaje stan, za svega 7.000 evra.

Pritisnuta željom da obezbedi sina, Branislava je požurila da ugrabi nerealno povoljnu priliku, podstaknuta pričom "prijatelja" koji joj je ponudio posredovanje:

- Taj novac je držala u selu, a onda ga prenela u grad. Bukvalno dan pre nestanka. Nismo znali šta se desilo sa parama, da li je potrošila, pozajmila nekom, a već su prošla dva dana od njihovog nestanka. Pošto nismo pronašli njihove telefone, odlučili smo da probamo da ih lociramo preko njih.

Tokom pretresa pronađen pištolj, lopata, ašov

Operativni rad na baznim stanicama i kretanju telefonskih aparata doveo je patrolu do čoveka kod koga su zatečena oba mobilna telefona nestalih - i majčin i sinovljev. Međutim, sa njima je bio još jedan aparat, a zatečeni muškarac je istražiteljima odmah ponudio objašnjenje koje je policiju direktno usmerilo ka dželatu:

- Danijelov i njegove majke, ali smo pronašli još jedan, koji smo takođe uzeli, jer nam je taj muškarac rekao da mu je kum dao sva tri telefona. Doslovce je rekao - meni je kum poklonio tri telefona, navodno neka žena je zaboravila kod njega u kolima. Tokom analize utvrdili smo da je treći telefon korišćen u komunikaciji i sa majkom i sa detetom. Sa tog broja Branislava je pozvana 11. oktobra u ranim jutarnjim satima, a Danijel u popodnevnim satima. Kum o kome je svedok govorio bio je upravo Živojin Mihajlović, čovek koji je važio za bliskog porodičnog prijatelja i često boravio u kući Stojanovića. Policija mu je istog časa zakucala na vrata, gde su pronađeni legalni pištolj, kao i blatnjavi alat:

- On je dolazio u kuću kod Branislave, sa njim su se družili i ona i njena porodica. Tokom pretresa kuće, pronalazimo pištolj, koji je on imao u legalnom posedu, lopatu i ašov sa tragovima zemlje, koje smo uzeli za analizu. Detaljno pregledamo i Mihajlovićev automobil, a sve uzorke šaljemo na analizu i veštačenje.

Iako je Mihajlović hladnokrvno negirao bilo kakvu umešanost, poligrafsko testiranje ukazalo je na laži, a biološki tragovi izolovani iz njegovog vozila potvrdili su najcrnje sumnje – u automobilu se nalazio DNK Danijela Stojanovića.

Foto: Shutterstock

"Danijel je ubijen jer je jedini svedok"

Motiv je ubrzo isplivao tokom sudske istrage. Mihajlović je bio pritisnut dugom od tačno 3.000 evra koje je pod hitnim rokom uzeo od izvesnog D. S., a novac mu je vratio upravo 10. oktobra, istog dana kada mu je Branislava predala kaparu. Sledećeg jutra poveo ju je navodno da potpišu ugovor, gde joj se gubi svaki trag, a zatim se vratio po dečaka kako bi uklonio sve dokaze.

Razloge zbog kojih je presudio i nedužnom šesnaestogodišnjaku detaljno je obrazložio operativac uključen u vođenje predmeta:

- Danijel je ubijen jer je jedini svedok. On je jedini znao da je majka dala kaparu za stan. On je jedini znao sa kim je majka otišla da se nađe. On i kaže drugovima u školi da je majka otišla da završi neki posao. Njega Mihajlović poziva na mobilni i on kaže da ide da se nađe sa jednim čovekom. I nakon toga ga nema.

Da je reč o unapred osmišljenom mehanizmu, potvrdila je i svedokinja koja je pukom srećom izbegla sličnu sudbinu. Mihajlović je i njoj prethodno nudio isti fiktivni stan u naselju Veljko Vlahović, vodio je da ga razgleda spolja i tražio 3.000 evra kapare, ali je ona odbila da preda novac pre zvanične dokumentacije, što je istražiteljima dalo jasnu sliku o njegovom obrascu prevare.

Tri meseca trajala je opsežna potraga za telima. Češljani su atari sela Sikole, pregledani napušteni salaši, podrumi i suvi bunari, dok je osumnjičeni u pritvoru ćutao o lokaciji na kojoj se rešio žrtava.

Prelomni trenutak zbio se usred zime, a inspektor koji je rukovodio terenom opisao je dan kada je neizvesnost okončana stravičnim nalazom:

- Potraga je trajala već tri meseca i mi smo bili uvereni da je reč o dvostrukom ubistvu. Onda nam je jedan od lovaca javio da je pronađeno neko mesto koje liči na humku. Ubrzo je iskopano telo dečaka. Obdukcija je pokazala da su u njega ispaljena tri metka - jedan u levu slepoočnicu, drugi u desnu, a treći u srce. DNK je potvrdio da je reč o Danijelu Stojanoviću.

Pravosnažnom presudom Živojin Mihajlović osuđen je na 40 godina zatvora. Sudsko veće je u obrazloženju navelo da postoje nedvosmislene indicije da je istog dana ubio i Branislavu, čiji posmrtni ostaci ni posle skoro dve decenije nisu pronađeni.