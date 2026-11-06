Slušaj vest

Osmorica policijskih službenika Uprave kriminalističke policije uhapšeni su u okviru istrage smrti Dalibora Dragijevića, rođenog brata jednog od optuženih za ubistvo Danke Ilić (2) u Boru.

Po nalogu javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Nišu dana 06.11.2026. godine pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole lišili su slobode policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije N.P., M.Lj., B.M., I.T., M.S., M.B. i Z.Đ., svi iz Beograda i J.K. iz Nove Pazove, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo Teška telesna povreda usled koje je nastupila smrt povređenog lica u sticaju sa krivičnim delom Zlostavljanje i mučenje u saizvršilaštvu, a na štetu oštećenog Dalibora Dragijevića, čija je smrt konstatovana dana 07.04.2024. godine u službenim prostorijama Policijske uprave u Boru.

Foto: Printscreen/Facebook

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti dovedeni u Više javno tužilaštvo u Nišu, radi saslušanja.

VJT je saopštilo da je javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Nišu u prethodnom periodu izdavao naloge za lišenje slobode svih osumnjičenih zbog navedenih krivičnih dela, ali da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole nisu postupali po nalozima javnog tužioca, o čemu smo takođe obaveštavali javnost.

Nakon saslušanja svih osumnjičenih javnost će biti obaveštena o preduzetim radnjama objavljivanjem saopštenja na sajtu Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

U policiji je, navodno, priznao zločin, a saslušanje u tužilaštvu nije dočekao jer je u pritvorskoj ćeliji preminuo od, kako su tada saopštili, poslednica srčanog udara.