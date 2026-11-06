UHAPŠENO OSAM POLICAJACA ZBOG SMRTI DALIBORA DRAGIJEVIĆA STANICI U BORU Oglasilo se VJT: Žrtvu mučili nakon nestanka Danke Ilić
- Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu uhapšeno je osam policijskih službenika iz Beograda i jedan iz Nove Pazove zbog sumnje da su zlostavljali i mučili D.D. i naneli mu tešku telesnu povredu sa smrtnim ishodom.
- Smrt D.D. konstatovana je 7. aprila 2024. u službenim prostorijama Policijske uprave u Boru, a osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati.
Osmorica policijskih službenika Uprave kriminalističke policije uhapšeni su u okviru istrage smrti Dalibora Dragijevića, rođenog brata jednog od optuženih za ubistvo Danke Ilić (2) u Boru.
Po nalogu javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Nišu dana 06.11.2026. godine pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole lišili su slobode policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije N.P., M.Lj., B.M., I.T., M.S., M.B. i Z.Đ., svi iz Beograda i J.K. iz Nove Pazove, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo Teška telesna povreda usled koje je nastupila smrt povređenog lica u sticaju sa krivičnim delom Zlostavljanje i mučenje u saizvršilaštvu, a na štetu oštećenog Dalibora Dragijevića, čija je smrt konstatovana dana 07.04.2024. godine u službenim prostorijama Policijske uprave u Boru.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti dovedeni u Više javno tužilaštvo u Nišu, radi saslušanja.
VJT je saopštilo da je javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Nišu u prethodnom periodu izdavao naloge za lišenje slobode svih osumnjičenih zbog navedenih krivičnih dela, ali da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole nisu postupali po nalozima javnog tužioca, o čemu smo takođe obaveštavali javnost.
Nakon saslušanja svih osumnjičenih javnost će biti obaveštena o preduzetim radnjama objavljivanjem saopštenja na sajtu Višeg javnog tužilaštva u Nišu.
Dalibor je 2024. godine uhapšen zbog sumnje da je pomagao bratu Dejanu da sakrije telo devojčice Danke Ilić.
U policiji je, navodno, priznao zločin, a saslušanje u tužilaštvu nije dočekao jer je u pritvorskoj ćeliji preminuo od, kako su tada saopštili, poslednica srčanog udara.
(Kurir.rs)