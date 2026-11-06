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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu danas je priveden upravnik "Zabele", Rodoljub Rončević.

Prema nezvaničnim saznanjima, akcija je sprovedena u koordinaciji sa Komisijom Vrhovnog javnog tužilaštva, koja je osnovana prošle nedelje i koja je već izdala nekoliko uputstava za obavezno postupanje.

Komisija je naložila pokretanje istrage vezano za navode da je u Kazneno-popravnom zavodu Zabela u Požarevcu na dan izbora 25. oktobra organizovan SNS kol-centar.

(Kurir.rs/Nova.rs)

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