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UHAPŠEN RODOLJUB RONČEVIĆ Upravnik "Zabele" priveden po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu
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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu danas je priveden upravnik "Zabele", Rodoljub Rončević.
Prema nezvaničnim saznanjima, akcija je sprovedena u koordinaciji sa Komisijom Vrhovnog javnog tužilaštva, koja je osnovana prošle nedelje i koja je već izdala nekoliko uputstava za obavezno postupanje.
Komisija je naložila pokretanje istrage vezano za navode da je u Kazneno-popravnom zavodu Zabela u Požarevcu na dan izbora 25. oktobra organizovan SNS kol-centar.
(Kurir.rs/Nova.rs)
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