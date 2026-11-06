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Dalibor Dragijević, brat Dejana Dragijevića, osumnjičenog za ubistvo devojčice Danke Ilić iz Bora, zbog čijeg su zlostavljanja i mučenja uhapšena osmorica pripadnika Uprave kriminalističke policije, podsetimo, preminuo je 7. aprila 2024. tokom policijskog zadržavanja u PU Bor. MUP je, podsetimo, tada saopštio da mu je pozlilo i da je umro prirodnom smrću.

Međutim, prema pisanju medija, obdukcioni nalaz Instituta za sudsku medicinu u Beogradu, pokazao je da je smrt bila nasilna i da je nastupila usled višestrukih povreda zadobijenih udarcima.

- Istragu o okolnostima njegove smrti preuzelo je Više javno tužilaštvo u Nišu, ali do danas niko nije bio uhapšen za njegovu smrt. U saopštenju tužilaštva, koje je danas objavljeno, između ostalog se navodi da je istraga tapkala u mestu jer pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole, nisu pustupali po nalozima javnog tužioca - podseća sagovornik Kurira.

1/4 Vidi galeriju Danka Ilić Foto: Kurir, Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić, Printscreen/TikTok, Kurir Televizija

Dvogodišnja Danka Ilić, podsetimo, nestala je 26. marta 2024. u Banjskom Polju kod Bora, a njeno telo do danas nije pronađeno. Za teško ubistvo devojčice optuženi su Dejan Dragijević (51) iz Zlota i Srđan Janković (51) iz Luke, radnici JKP "Vodovod". Prema navodima optužnice, oni se terete da su službenim vozilom "fijat panda" udarili devojčicu koja je izašla sa porodičnog placa na ulicu, a potom je stavili u gepek automobila i telo sakrili na nepoznatoj lokaciji.

Radnici JKP "Vodovod", podsetimo, uhapšeni su 4. aprila. Navodno, na saslušanju u policiji su priznali da su ubili dete i sakrili njeno telo.

Tokom potrage za detetom, ali i istrage koja je odmah pokrenuta, u Boru su pomoć kolegama pružali pripadnici UKP-a iz Beograda.

Među osumnjičenima za pomaganje u skrivanju tela deteta Dejanu Dragijeviću i njegovom saučesniku, našli su se i njegov brat Dalibor, kao i njihov otac Radoslav, uhapšen zbog sumnje da je pomagao Dejanu da sakrije telo devojčice. Prema nezvaničnim informacijama koje su se tada pojaviljivale iz istrage, Dalibor Dragijević je tada navodno priznao svoju ulogu, ali nije dočekao saslušanje u tužilaštvu jer je preminuo u pritvorskoj ćeliji. Prema zvaničnom saopštenju, posledica smrti je bio srčani udar.

Otac pokojnog Dalibora i Dejana kom preti doživotna kazna zatvora, Radoslav Dragijević, u međuvremenu je pravosnažno oslobođen optužbi.

1/5 Vidi galeriju Radoslav Dragijević danas u Banjskom polju Foto: Petar Aleksić

Inače, nedavno je održano pripremno ročište pred početak suđenja za ubistvo devojčice. Dvojica okrivljenih, koja su dovedena iz pritvora, negirala su navode optužnice.

Branioci okrivljenih, posle održanog pripremnog ročišta, izjavnili su da je tužilaštvo ostalo pri optužnici a da odbrana tvrdi da ne postoje materijalni dokazi koji optužene povezuje sa devojčicom.

- Nijedan materijalni dokaz ne povezuje okrivljene i malu Danku, da su na bilo koji način bili u kontaktu, da je Danka bila u vozilu javnog komunalnog preduzeća. Čak nema nikakvih dokaza ni na njihovoj garderobi, privatnim stvarima, privatnim automobilima - istakli su.

Prema njihovim rečima, veštačeno je više od 500 uzetih uzoraka, ali nijedan, kako tvrde, nije pokazao poklapanje sa nesporno utvrđenim DNK profilom Danke Ilić.

Govoreći o nastavku sudskog postupka, branioci su naveli da je glavni pretres zakazan za drugu polovinu novembra, kada će se, kako su objasnili, najpre izjasniti optuženi i izneti svoje odbrane.

Danka Ilić Foto: Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić, Facebook

- Prvo će se saslušati okrivljeni, onda oštećeni i njihovi roditelji, a kasnije će ići svedoci - naveli su branioci.

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Nišu je danas saopštilo da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole uhapsili policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije N.P., M.Lj., B.M., I.T., M.S., M.B. i Z.Đ., svi iz Beograda i J.K. iz Nove Pazove, zbog sumnje da su izvršili krivično delo teška telesna povreda usled koje je nastupila smrt povređenog lica, u sticaju sa krivičnim delom zlostavljanje i mučenje u saizvršilaštvu, na štetu Dalibora Dragijevića čija je smrt konstatovana 7. aprila 2024. godine u službenim prostorijama Policijske uprave u Boru.

- Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti dovedeni u Više javno tužilaštvo u Nišu, radi saslušanja - saopšteno je iz tužilaštva.