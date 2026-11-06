Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su osam policijskih službenika zbog postojanja osnova sumnje da su, u noći između 6. i 7. aprila 2024. godine u Boru, izvršili krivično delo zlostavljanje i mučenje u sticaju sa krivičnim delom teška telesna povreda usled koje je nastupila smrt Dalibora Dragijevića.

Uhapšeni su pripadnici Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata N. P. (41), J. K. (41), M. Lj. (47) i I. T. (52), koji su u vreme izvršenja krivičnog dela bili pripadnici Uprave kriminalističke policije, kao i pripadnici UKP B. M. (42), M. S. (31), M. B. (40) i Z. Đ. (38).

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Priveden zbog ubistva Danke Ilić, umro sutradan

Podsetimo, Dalibor Dragijević, brat Dejana Dragijevića, osumnjičenog za ubistvo devojčice Danke Ilić iz Bora, zbog čijeg su zlostavljanja i mučenja uhapšena osmorica pripadnika Uprave kriminalističke policije, podsetimo, preminuo je 7. aprila 2024. tokom policijskog zadržavanja u PU Bor. MUP je, podsetimo, tada saopštio da mu je pozlilo i da je umro prirodnom smrću.

Tačan uzrok smrti objavljen nakon više od dve i po godine

Međutim, prema pisanju medija, obdukcioni nalaz Instituta za sudsku medicinu u Beogradu, pokazao je da je smrt bila nasilna i da je nastupila usled višestrukih povreda zadobijenih udarcima.

- Istragu o okolnostima njegove smrti preuzelo je Više javno tužilaštvo u Nišu, ali do danas niko nije bio uhapšen za njegovu smrt. U saopštenju tužilaštva, koje je danas objavljeno, između ostalog se navodi da je istraga tapkala u mestu jer pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole, nisu pustupali po nalozima javnog tužioca - podseća sagovornik Kurira.

Foto: Printscreen/Facebook, Slađana Nedeljković

Dvogodišnja Danka Ilić, podsetimo, nestala je 26. marta 2024. u Banjskom Polju kod Bora, a njeno telo do danas nije pronađeno. Za teško ubistvo devojčice optuženi su Dejan Dragijević (51) iz Zlota i Srđan Janković (51) iz Luke, radnici JKP "Vodovod". Prema navodima optužnice, oni se terete da su službenim vozilom "fijat panda" udarili devojčicu koja je izašla sa porodičnog placa na ulicu, a potom je stavili u gepek automobila i telo sakrili na nepoznatoj lokaciji.

Radnici JKP "Vodovod", podsetimo, uhapšeni su 4. aprila. Navodno, na saslušanju u policiji su priznali da su ubili dete i sakrili njeno telo.

1/17 Vidi galeriju Pojata gde je Danka Ilić poslednji put viđena Foto: Nemanja Nikolić

Tokom potrage za detetom, ali i istrage koja je odmah pokrenuta, u Boru su pomoć kolegama pružali pripadnici UKP-a iz Beograda.

1/7 Vidi galeriju Počelo suđenje za ubistvo Danke Ilić Foto: Ilija Ilić

Među osumnjičenima za pomaganje u skrivanju tela deteta Dejanu Dragijeviću i njegovom saučesniku, našli su se i njegov brat Dalibor, kao i njihov otac Radoslav, uhapšen zbog sumnje da je pomagao Dejanu da sakrije telo devojčice. Prema nezvaničnim informacijama koje su se tada pojaviljivale iz istrage, Dalibor Dragijević je tada navodno priznao svoju ulogu, ali nije dočekao saslušanje u tužilaštvu jer je preminuo u pritvorskoj ćeliji. Prema zvaničnom saopštenju, posledica smrti je bio srčani udar.