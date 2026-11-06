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Nestali Jakov Vučetić (19) iz Preljine, koji je juče nađen bez znakova života na Triglavu, je, prema našim saznanjima, pronađen pretragom terena iz helikoptera.

Kako javljaju za Kurir iz Gorske službe spasavanja iz Slovenije, njihovi spasioci su juče oko 14 sati pretraživali Triglav i pešice, i iz helikoptera, a telo nesrećnog mladića uočili su članovi tima koji su bili u helikopteru.

Jakova našli pretragom iz helikoptera Foto: Kurir / Ustupljene fotografije

- Juče se na terenu odvijala potraga velikih razmera. Na terenu su se nalazili spasioci koji su se kretali pešice po planini, koji su bili u helikopteru i oni koji su planili snimali dronom. Tačno mesto na kojem se stradali mladić nalazio uočeno je iz helikoptera. Vreme je juče bilo oblačno do određene visine, a u višim delovima planine bilo je vedro. Teren je bio veoma zahtevan i teško pristupačan. Telo mladića prevezeno je helikopterom u Trento - javlja za Kurir Gabrijela Štricelj, portparol Gorske službe spasavanja.

Kako nezvanično saznajemo, do Jakovljevog tela spustio se član helikopterske posade, a ono je nađeno kod staze Plemenice, koja vodi do vrha Triglava.

Mladićevo telo je u Trentu preuzela pogrebna služba, nakon čega je prevezen u Institut za sudsku medicinu u Ljubljani na obdukciju, nakon koje će se znati tačan uzrok smrti.

Jakov Vučetić Foto: Društvene Mreže

O ovom tragičnom slučaju obavešteni su i istražni sudija i tužilac iz Ljubljane.

Podsetimo, za nestalim mladićem tragalo se pet dana. On se u nedelju oko 18 sati javio porodici i rekao da je zarobljen u snežnoj oluji na Triglavu, nakon čega se javio i slovenačkoj Gorskoj službi spasavanja, kojima je poslao svoje koordinate, ali su oni na tom mestu u ponedeljak pronašli samo njegov ranac i planinarsku opremu.

Jakovljev otac je tokom petodnevne potrage bio u Sloveniji sa spasiocima i iščekivao srećan kraj, ali danas je potvrdio tužne vesti i naveo da je Jakov verovatno proklizao i na taj način poginuo.

1/11 Vidi galeriju Pretraga terena na Triglavu za nestalim Jakovom Foto: Kurir / Ustupljene fotografije

- Kada je on u subotu krenuo, bilo je lepo i sunčano vreme, oko 10 stepeni, ali je tokom noći na planini počeo da pada sneg. Duvali su jaki vetrovi, više od 100 kilometara na sat, i on je na nekom mestu zbog smanjene vidljivosti proklizao - ispričao je otac za Kurir, dodajući da se veruje da je momak već tada nastradao, a ostatak njegove ispovesti pročitajte OVDE.