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Suđenje bivšem fudbaleru Nikoli Petkoviću,kojem se pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu sudi zbog optužbi za ugrožavanje sigurnosti nekadašnjeg košarkaša Nemanje Bjelice, danas je odloženo. Novi glavni pretres zakazan je za 22. decembar, a razlog odlaganja je nepojavljivanje svedoka.

Kako je danas saopšteno u sudu, svedok koji je trebalo da bude saslušan u ovom postupku dostavio je opravdanje za svoj izostanak, zbog čega nisu postojali uslovi da se glavni pretres održi.

- Svedok koji je trebalo da svedoči u ovom postupku dostavio je sudu opravdanje, te glavni pretres nije imao osnova da se održi. Sledeći je potom zakazan za 22. decembar - navedeno je u sudu.

Osim svedoka, na današnje ročište nisu došli ni okrivljeni Nikola Petković, ali ni oštećeni Nemanja Bjelica.

Foto: Petar Aleksić

Bjelica na prethodnom ročištu detaljno opisao incident

Podsetimo, na prethodnom ročištu pred sudom je saslušan Nemanja Bjelica, koji je izneo svoju verziju događaja od 3. februara 2024. godine, kada je, prema njegovim tvrdnjama, Petković ušao u dečju igraonicu u jednom stambenom kompleksu u Beogradu na vodi, prišao mu i počeo da mu preti, i to pred njegovim detetom.

Bjelica je tada ispričao da je Petković, čim je ušao u igraonicu, krenuo ka njegovom stolu.

- Od momenta kada je Nikola Petković ušao u igraonicu do trenutka kada mi je prišao, prošlo je otprilike manje od 30 sekundi. Čim sam ga ugledao da ulazi, video sam da je krenuo sa kesama ka meni. To se vidi na kamerama - prisetio se Bjelica pred sudom.

Nekadašnji košarkaš naveo je i da mu je Petković, nakon što mu je prišao, uputio uvrede i pretnje, a potom se udaljio do šanka, odakle je nastavio da mu dobacuje.

- Ja sam ga čuo kako dobacuje, ali nisam mogao tačno da razaznam šta tačno govori. Po njegovom stavu i pogledu sam video da mi preti. Bio je na nekih desetak metara od mene, ali sam mogao da mu pročitam sa usana pretnje. Govorio mi je: "Je**ću ti mater" i svašta mi je još govorio... - rekao je oštećeni.

Foto: Nemanja Nikolić

Bjelica je potom opisao i trenutak kada je, kako tvrdi, prišao šanku za kojim se nalazio Petković, u nameri da smiri situaciju.

- Kada sam prišao šanku za kojim je sedeo Nikola Petković, ništa mu nisam rekao jer sam video da već drži makaze. Rekao mi je tada: "Hoćeš sada da te izbodem, pi*ko jedna". Uzeo sam sina i sklonio ga. To sve je trajalo 20 do 30 sekundi - ispričao je Bjelica.

Motiv napada: Pretnje zbog žene? Iako se Bjelica pred sudom nije izjavšnjavao o motivu napada, kako smo ranije pisali, navodno je pozadina napada Petkovića na Bjelicu, bio je to što je fudbaler stupio u ljubavnu vezu sa bivšom suprugom košarkaša.

- Bjelica i njegova supruga Mirjana rastali su se i u tom periodu, dok je bila u toku brakorazvodna parnica, ona je navodno otpočela vezu s Petkovićem - podseća izvor Kurira i dodaje:

- Nemanja i Mirjana već neko vreme nisu živeli zajedno. Navodno, ona je u međuvremenu uplovila u vezu s bivšim fudbalerom Petkovićem, koji je uvrede i pretnje košarkašu u igraonici, zapravo izrekao zbog žene.

Snimak incidenta zabeležile kamere

Incident u dečjoj igraonici zabeležile su nadzorne kamere, a Kurir je tada ekskluzivno objavio snimak događaja.

01:30 Napadnut Nemanja Bjelica Izvor: Kurir televizija

Na snimku se, prema ranijem izveštavanju, vidi Bjelica kako sedi za stolom, kada mu Petković prilazi, unosi mu se u lice, vređa ga i preti mu.