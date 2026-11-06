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Iako nova parlamentarna većina još nije zvanično formirala vladu, u institucijama je došlo do naglog zaokreta. Predmeti koji su godinama stajali nerešeni, a ticali su se visoke korupcije, privrednog kriminala i zloupotrebe policijske sile, preko noći su aktivirani po nalozima tužilaštava širom zemlje.

Da li Tužilaštva i policijske službe za borbu protiv korupcije, koje su godinama bile pod političkim pritiskom i ignorisale prijave protiv ljudi bliskih vlasti, sada masovno procesuiraju iste te ljude?

Foto: Ilija Ilić

Na pitanja o pravosuđu, odgovore su dali gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji, Radiša Roskić, advokat i Jelena Spasić, novinarka Kurira.

Usledila su mnoga hapšenja proteklih dana, a među najnovijim informacijama je vest da je uhapšeno osam policajaca zbog smrti Dalibora Dragijevića u Policijskoj stanici u Boru. VJT se oglasilo i reklo da su žrtvu mučili nakon nestanka Danke Ilić, pa je Spasić iznela detalje ovog slučaja.

- Tužilaštvo je pred istragu pokušalo da vodi, odnosno već dve godine pokušava da vodi, ali je naišlo da vrstu zida kada je u pitanju sektor MUP-a koji su odbijali da postupe po njihovim nalozima. Danas se dogodio preokret koji smo svi očekivali, Dragijević je uhapšen, a dan kasnije je preminuo u PS u Boru. Zvanično saopštenje od MUP-a tada je bilo da je posledica smrti srčani udar. Međutim, VJT u Nišu govori da je za njegovu smrt zaslužno mučenje - rekla je Spasić.

Roskić je izneo koliko je očekivao ovakav preokret, pa je istakao hronologiju njegovog iskustva sa sličnim dešavanjima unutar države.

- Ovo proživljavam treći put. Prvi put je bio nakon pada vlasti socijalista, a potom posle pada DOS-a, a ovo je treći put. Nisam iznenađen. Ova vunena vremena su uvek vezana za tranzicije vlasti, uvek se tako događa, a čak i posle preuzimanja nove vlasti i svih aparata države. Ipak, čini mi se da je posebno važan slučaj Dragijevića, a ja sam i kod vas govorio da je Dragijevićeva smrt u toku istrage i svega što se događalo kada je u pitanju nestanak Danke Ilić. Ta enigma će ostaviti dubok trag vremena u kojem živimo - ističe Roskić.

03:45 "VJT SE PROBUDILO NAKON VIŠE GODINA PASIVNOSTI" Gosti Kurir televizije analiziraju masovna hapšenja visokih pripadnika policije: Izvor: Kurir televizija

Spasić je komentarisala hapšenja visokih funkcionera policije i SAJ-a, koji su uhapšeni zbog sumnje na torturu.

- One koje bih izdvojila, jeste načelnik Uprave kriminalističke policije Marko Kričak i komandant SAJ Igor Žmirić. Da podsetim, oni su uhapšeni u dva odvojena procesa, a istraga je tu na samom početku, tek smo u fazi da su uhapšeni, osumnjičeni izneli svoje odbrane. Ne bih da govorim kakav će biti ishod, ne mogu reći da li su krivi, dokazi tek predstoje. Međutim, mogu da pretpostavim da su prikupljeni dokazi na osnovu kojih su oni i uhapšeni - rekla je Spasić, pa je iznela tvrdnju da hapšenja nemaju veze sa promenom vlasti:

- Čak i slučaj osmoro uhapšenih pripadnika MUP-a, odnosno UKP-a, ne bih dovodila u kontekst promene vlasti. Jeste došlo do promene, ali je vlast praktično i dalje ista. Moje mišljenje jeste da hapšenja imaju uzročno posledičnu vezu, krenula su hapšenja visokih pripadnika MUP-a, a onda i niže rangiranih pripadnika policije, tužilaštvo je jasno reklo da je imala opstrukcije od strane MUP-a. U tom konktekstu mislim da je to povezano.

Roskić je rekao da se Više javno tužilaštvo probudilo nakon višegodišnje pasivnosti, pa je istakao da je korupcija najštetniji virus po državu i vlast.

- Ovo je jednom moralo da se dogodi, možda je ovo trenutak, tranzicija vlasti i uspostavljanje vlasti od strane političke snage koja je pobedila, možda je momenat da se uradi generalni, ali detaljan reset sistema bezbednosti. VJT se iznenadno probudilo nakon više godina pasivnosti. Odjednom stiču energiju i praktično kontinuirano sprovode svoje aktivnosti za koje su ovlašćeni, ali i dužni da sprovode. Svakoj vlasti u imanentne određene hronične bolesti, a u prvom redu je korupcija, kada vlast dozvoli da virus korupcija pređe na državu, a država je potpuno druga stvar, to je početak kraja vlasti i države. Tu nastaje situacija u kojoj nijedan državni organ ne radi svoj posao slobodno - smatra Roskić.

Spasić je komentarisala slučaj hapšenja Davora Macura, ali i celokupnu situaciju vezanom sa Alta bankom:

Foto: Kurir Televizija

- Nema tu velikog iznenađenja, niti spektakla. Sumnja se da je izneta ogromna količina novca, a to govori da je to bio sistem koji je morao da se uruši pre ili kasnije. Svi pričaju kako se bude ujutru da vide ko je uhapšen, a ne bih volela da se to pretvori u lov na veštice, već baš ovako, da se prikupe dokazi, pa bolje i da sačekamo malo, ali da bude uhapšen onaj u kojeg se zaista sumnja da je počinio krivično delo. Smatram da ni ovde istraga nije trajala jedan dan - rekla je Spasić.

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