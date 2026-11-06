istraga
PREKO TELEFONA PRETIO GRADONAČELNIKU NIŠA: Identifikovan osumnjičeni za ugrožavanje sigurnosti, oglasila se policija
- Policija u Nišu identifikovala je S. V. (36) zbog sumnje da je ugrozio sigurnost gradonačelnika Dragoslava Pavlovića.
- Prema navodima, 25. oktobra je telefonom pozvao gradonačelnika i pretio mu, a prijava će biti podneta u redovnom postupku.
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, podneće krivičnu prijavu protiv S. V. (36) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.
On se sumnjiči da je 25. oktobra, u večernjim satima, pozivao telefonom gradonačelnika grada Niša Dragoslava Pavlovića i ugrozio mu sigurnost.
Policija je identifikovala osumnjičenog i protiv njega će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.
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