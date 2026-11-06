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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, podneće krivičnu prijavu protiv S. V. (36) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

On se sumnjiči da je 25. oktobra, u večernjim satima, pozivao telefonom gradonačelnika grada Niša Dragoslava Pavlovića i ugrozio mu sigurnost.

Policija je identifikovala osumnjičenog i protiv njega će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.

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