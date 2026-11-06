TUŽILAŠTVO TRAŽI DA SE KRIČKU ODREDI PRITVOR I DA NE BI PONOVIO KRIVIČNO DELO: Podneta žalba na odluku suda
Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saopštilo je da je uložilo žalbu na rešenje sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu kojim je načelniku Uprave kriminalističke policije Marku Kričku i načelniku Službe za suzbijanje kriminala Bošku Sekuloviću određen pritvor samo iz razloga da ne bi uticali na svedoke.
- Žalbom je krivičnom vanpretresnom veću Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu predloženo da prvostepeno rešenje preinači i da obojici osumnjičenih odredi pritvor i da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kako je to tužilaštvo i predložilo - navodi se u saopštenju tužilaštva.
Iz VJT u Beogradu podsećaju da je nakon saslušanja osumnjičenih, tužilaštvo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da načelniku UKP i načelniku SSK odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivična dela u kratkom vremenskom periodu.
Načelniku UKP se, kako se dodaje, na teret stavljaju krivična dela zloupotreba službenog položaja i i zlostavljanje i mučenje, a načelniku SSK krivično delo zloupotreba službenog položaja.
Oni su, podsetimo, u pritvoru zbog sumnje da su opstruisal istragu u slučaju ubistva Aleksandra Nešovića na "Senjaku", a Kričak i zbog sumnje da je zlostavljao jednog osumnjičenog.