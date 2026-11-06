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Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu danas je u završnoj reči pred izricanje presude predložio sudu da Ognjena Dabetića, optuženog da je u junu 2023. u iznajmljenom stanu u centru Beograda iz niskih pobuda, mržnje i netrpeljivosti, na podmukao način ubio Tiktokerku Nou Milivojev (18), osudi na kaznu po zakonu, a ne manje od 30 godina zatvora.

Postupajući tužilac naveo je da je tokom postupka dokazano da Dabetić nije duševno bolestan, da je reč o prosečno intaligentnoj osobi i da je prilikom izvršenja krivičnog dela bio uračunljiv.

- Okrivljeni i ubijena bili su u turbulentnoj vezi. Pokaziova je manipulativno ponašanje, i toga dana je Nou Milivojev namamio u stan - rekao je tužilac govoreći o odnosu Dabetića i ubijene.

Stan u kom je ubijena Noa Foto: Stefan Stojanović MONDO, Printscreen/Tik Tok

Naveo je i da je dokazano da je ubistvo počinjeno iz mržnje, s obzirom na to da je nakon ubistva raskomadao telo u kupatilu i delove stavio u burad.

- Pokazao je svirepost, podmuklost, nedostatak empatije i samilosti prema žrtvi, što ukazuje i to što je nakon ubistva komunicirao sa majkom ubijene Milivojev - rekao je tužilac.

Podsetimo, Noa Milivojev vodila se kao nestala dvadesetak dana. Poslednji put je viđena 17. juna 2023. kada joj se izgubio svaki trag. Njena porodica kontaktirala je sa Dabetićem, koji je navodno tvrdio da ne zna gde je.

Međutim, 6. jula u stanu u centru Beograda, u kom je živeo Dabetić, pronađeni su njeni ostaci.

Više javno tužilaštvo u Beogradu, kako je naveo danas tužilac, ne vidi olakšavajuće okolnosti na strani okrivljenog, i sudu je predložilo i da mu mu produži pritvor do upućivanja na izdržavanje kazne.

Zavrnu reč pred presudu danas je izneo i Dabetićev advokat, koji je naveo da je on bio "slab i labilan zbog saobraćajne nezgode posle koje mu je bilo otežano kretanje, kao i da je dugogodišnji korisnik amfetamina, koji je konzumirao i na dan ubistva".

Pred sudom je rekao i da je Noa Milivojev toga dana napala Dabetića i da je on ubio u nužnoj odbrani. Predložio je i da se Dabetiću ukine pritvor, ili zameni kućnim pritvorom.

Ognjen Dabetić, podsetimo, tereti se da je Nou Milivojev ubio tako što je zadavio električnim kablom u svom iznajmljenom stanu u centru Beograda. Nakon toga, telo je vukao po drvenom podu galerije, zatim niz stepenice do kupatila, gde je u tuš kabini uz pomoć noža raskomadao njeno telo, a potom delove tela rasporedio u jednu pvc kutiju sa poklopcem, jedno pvc bure sa poklopcem, i dve kante u tuš kabini.