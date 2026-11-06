TUŽILAŠTVO PROVERAVA POSTUPANJE POLICIJE TOKOM NAPADA NA "INFORMER": Evo šta je sve naloženo da se prikupi od dokaza
- Posebno odeljenje VJT u Beogradu traži proveru postupanja policije tokom incidenta u televiziji 'Informer' 26. oktobra 2026. godine.
- Naloženo je da se utvrde identiteti policajaca, vreme izlaska na teren, način intervencije i da li je o događaju obavešten tužilac.
Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saopštilo je da je podnelo Službi za suzbijanje korupcije zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u vezi sa postupanjem policijskih službenika koji su informisani o ulasku građana u televizuju “Informer” 26. oktobra 2026. godine.
- Zahtev je upućen u cilju utvrđivanja postojanja bilo kog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti. Policiji je u tom smislu dat nalog da utvrdi identitet i obavi razgovor sa policijskim službenicima koji su 26. oktobra informisani, po pozivu zaposlenih iz "Informera" o indicentu koji se dogodio nakon ulaska građana u prostorije televizije, kako bi se izasnili kada su primili obaveštenje o navedenom događaju, da li su odmah po saznanju izašli na teren ili uputili policijske službenike da izvrše provere priavljenog događaja - navodi se u saopštenju.
Kako se dodaje, ukoliko jesu, potrebno je da se navedeni policijski službenici izjasne na koju lokaciju su poslate ekipe policijskih službenika i u kom sastavu, kada su izašli na teren i da li su intervenisali i na koji način, o čemu je potrebno pribaviti izveštaj o postupanju, odnosno sve akte sačinjene povodom ove intervencije.
- Takođe je potrebno pribaviti izveštaj da li je o navedenom događaju obavešten javni tužilac, te ukoliko jeste - u koliko časova, koliko puta je bio pozivan, kao i kakve je naloge davao, te i da li su učesnici događaja procesuirani po službenoj dužnosti, bilo podnošenjem prekršajnih prijava, bilo podnošenem krivičnih prijava nadležnom tužilaštvu - saopšteno je iz tužilaštva.
Naloženo je, kako je navedeno, i pribavljanje video snimaka kamera unutar objekta, kao i spoljnih kamera sa zgrade televizije “Informer” i kamera u neposrednoj blizini, na kojima je eventualno zabeleženo kada su se građani okupili oko zgrade, kada su ušli u zgradu, kao i kada su iz nje izašli, ali i postupanja policijskih službenika na terenu.
- Pored toga, naloženo je i da se sa svim licima koja su se neposredno pre ulaska građana u prostorije televizije nalazila u prostorijama, kako bi se izasnili na okolnost ko je sve i na koje brojeve telefona pozivao policiju, da li su se osetili ugroženim, te da li je kritičnom prilikom pričinjena materijalna šteta, na kojim stvarima i na koji način - piše u saopštenju VJT u Beogradu.