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Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saopštilo je da je podnelo Službi za suzbijanje korupcije zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u vezi sa postupanjem policijskih službenika koji su informisani o ulasku građana u televizuju “Informer” 26. oktobra 2026. godine.

- Zahtev je upućen u cilju utvrđivanja postojanja bilo kog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti. Policiji je u tom smislu dat nalog da utvrdi identitet i obavi razgovor sa policijskim službenicima koji su 26. oktobra informisani, po pozivu zaposlenih iz "Informera" o indicentu koji se dogodio nakon ulaska građana u prostorije televizije, kako bi se izasnili kada su primili obaveštenje o navedenom događaju, da li su odmah po saznanju izašli na teren ili uputili policijske službenike da izvrše provere priavljenog događaja - navodi se u saopštenju.

Incident u Informeru Foto: Printskrin Informer TV

Kako se dodaje, ukoliko jesu, potrebno je da se navedeni policijski službenici izjasne na koju lokaciju su poslate ekipe policijskih službenika i u kom sastavu, kada su izašli na teren i da li su intervenisali i na koji način, o čemu je potrebno pribaviti izveštaj o postupanju, odnosno sve akte sačinjene povodom ove intervencije.

- Takođe je potrebno pribaviti izveštaj da li je o navedenom događaju obavešten javni tužilac, te ukoliko jeste - u koliko časova, koliko puta je bio pozivan, kao i kakve je naloge davao, te i da li su učesnici događaja procesuirani po službenoj dužnosti, bilo podnošenjem prekršajnih prijava, bilo podnošenem krivičnih prijava nadležnom tužilaštvu - saopšteno je iz tužilaštva.

Naloženo je, kako je navedeno, i pribavljanje video snimaka kamera unutar objekta, kao i spoljnih kamera sa zgrade televizije “Informer” i kamera u neposrednoj blizini, na kojima je eventualno zabeleženo kada su se građani okupili oko zgrade, kada su ušli u zgradu, kao i kada su iz nje izašli, ali i postupanja policijskih službenika na terenu.