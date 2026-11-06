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Radovan Stojanović koji je 27. septembra 2020. u Osečini ubio Milovana Marinkovića, osuđen je pravosnažno na 15 godina zatvora. Apelacioni sud u Beogradu, koji je razmatrao presudu kojom je bio osuđen na 20 godina, doneo je odluku da mu umanji kaznu.

- Po nalaženju Apelacionog suda, prvostepeni sud je pravilno kao olakšavajuće okolnosti na strani okrivljenog cenio njegovu neosuđivanost, porodične prilike, činjenicu da je oženjen i otac dvoje dece, dok je kao otežavajuće okolnosti cenio upornost koju je okrivljeni ispoljio prilikom izvršenja krivičnog dela teškog ubistva, koje se sastoji u tome, što je, nakon ispaljenja 3 metka u stomak oštećenog, onemogućio suprugu i ćerku oštećenog da mu pomognu, uperivši u njih pištolj uz pretnju da će ih ubiti. Nakon toga je oštećenog koji nije bio sposoban da pruži bilo kakav otpor, više puta udario drškom pištolja u glavu - navodi se u saopštenju Apelacionog suda.

Kako se dodaje, drugostepeni sud je kao otežavajuću okolnost cenio i to što se posle izvršenog zločina, kao ni tokom postupka, Stojanović nije kajao, niti pokazao empatiju prema ubijenom.

Ubijeni Milovan Marinković Foto: Nemanja Nikolić

- Međutim, imajući na umu visinu zaprećene kazne za krivično delo teško ubistvo, kao i sve navedene olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, Apelacioni sud nalazi da se osnovano uloženim žalbama ukazuje da je za krivično delo teško ubistvo kazna previsoko odmerena, pa je Apelacioni sud preinačio prvostepenu presudu i okrivljenog osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 15 godina nalazeći da je ista u svemu srazmerna težini izvršenih krivičnih dela i ličnosti okrivljenog kao izvršioca, te će se na ovaj način u potpunosti ostvariti svrha kažnjavanja - saopšteni su razlozi zbog kojih je kazna smanjena za pet godina.

Radovan Stojanović podsetimo, osuđen je zbog toga što je kobnog dana, svojim automobilom iz Novog Sada otišao do porodične kuće Milovana Marinkovića u Osečini. U dvorištu je zatekao njegovu suprugu, koja ga je uvela u suteren kuće, jer je tražio da razgovara sa Milovanom.

- Okrivljeni i oštećeni su nasamo razgovarali o emotivnoj vezi supruge okrivljenog sa oštećenim, da bi nakon kraćeg vremena došlo do verbalne rasprave i prepirke, pa je okrivljeni Radovan, vođen željom za osvetom, usled ljubomore i doživljaja narcističkih povreda sopstvene ličnosti i sopstvene porodice, koju je nekritički idealizovao, izvadio pištolj, koji je zajedno sa 35 metka neovlašćeno nosio, prišao oštećenom i iz pištolja ispalio više hitaca u predeo stomaka, a nakon toga mu zadao više udaraca rukohvatom pištolja u glavu - navodi se u prvostepenoj presudi.