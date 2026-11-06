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Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je Trećem osnovnom sudu u Beogradu optužni predlog protiv četiri osobe zbog sumnje da su izvršila krivična dela u vezi sa nesrećom koja se dogodila 7. aprila 2026. godine na gradilištu Novog savskog mosta u Beogradu, kada je jedan radnik smrtno stradao usled pada iz radne korpe građevinske mašine, dok su još tri osobe zadobila lake telesne povrede.

- Optužnim predlogom obuhvaćeni su državljani Narodne Republike Kine F. P. (42) i L. H. (52), kao i državljani Republike Srbije L. P. (59) i J. T. (42). Prema navodima optužnog predloga, okrivljeni L. H. bio je angažovan kao lice odgovorno za rukovođenje građenjem u privrednom društvu „SCECS Steel“ d.o.o. Beograd, dok je okrivljeni L. P. bio zamenik rukovodioca projekta, angažovan od strane „Powerchina International Group Limited“, Ogranak Beograd, a okrivljeni F.P. je bio rukovalac krana angažovan od strane privrednog društva ,,SCECS Steel“ d.o.o. Beograd, dok je J.T. bio rukovalac telehendlera angažovan od strane privrednog društva ,,SCECS Steel“ d.o.o. Beograd - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Treće osnovno tužilaštvo Foto: Nenad Kostić

Tokom izvođenja radova na podizanju i montaži čeličnog segmenta mosta, mase oko 124 tone, kako se dodaje, došlo je do prevrtanja krana usled prekoračenja dozvoljene nosivosti i nepravilnog izvođenja radova, nakon čega je čelični segment udario u teleskopsku strelu telehendlera, odnosno građevinske mašine, koja se prevrnula, usled čega je radnik ispao iz radne korpe i zadobio teške telesne povrede opasne po život, od kojih je preminuo na licu mesta.

- Tužilaštvo smatra da su okrivljeni, svako u okviru svojih ovlašćenja i radnih obaveza, postupali suprotno propisima o bezbednosti i zdravlju na radu, pravilima struke i tehničkoj dokumentaciji, odnosno da nisu preduzeli neophodne mere radi sprečavanja nastupanja opasnosti po život i telo zaposlenih - saopšteno je iz tužilaštva.

Okrivljeni se terete da za krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti.