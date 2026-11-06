ZATVORENIKE PODMITILI BOKSOVIMA CIGARETA I KAFOM DA GLASAJU NA IZBORIMA Oglasio se MUP o hapšenju upravnika Zabele: Otkriveni novi detalji
- Uhapšen je upravnik KPZ Zabela R. R. iz Smedereva zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem.
- Sumnja se da je cigarete i pakovanja kafe, poverene na čuvanje, delio osuđenicima kao poklon kako bi glasali za listu broj 1 na izborima 25. oktobra 2026.
- Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, a potom će uz krivičnu prijavu biti sproveden tužiocu.
U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su Rodoljub Rončević (1978) iz Smedereva, upravnika KPZ Zabela zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela zloupotreba službenog položaja i davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem.
Kako se sumnja, on je u periodu od 15. do 25. oktobra 2026. godine, cigarete u količini od 20.265 boksova, a koje su od strane Ministarstva pravde, Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom poverene na čuvanje Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, primio na čuvanje u KPZ Zabela, a zatim naložio zaposlenima da cigarete i pakovanja kafe predaju licima na izvršenju krivičnih sankcija u KPZ Zabela kao poklon, kako bi na izborima 25. 10. 2026. godine glasali u korist izborne liste pod rednim brojem 1. na glasačkom listiću, dok je deo cigareta predat drugim kazneno-popravnim zavodima na teritoriji Republike Srbije, čime im je pribavio korist u vidu korišćenja cigareta bez naknade.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden nadležnom tužiocu.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije nastaviće dalji rad na suzbijanju korupcije i finansijskog kriminala na teritoriji Republike Srbije.
(Kurir.rs)