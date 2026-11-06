U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su Rodoljub Rončević (1978) iz Smedereva, upravnika KPZ Zabela zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela zloupotreba službenog položaja i davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem.

Kako se sumnja, on je u periodu od 15. do 25. oktobra 2026. godine, cigarete u količini od 20.265 boksova, a koje su od strane Ministarstva pravde, Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom poverene na čuvanje Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, primio na čuvanje u KPZ Zabela, a zatim naložio zaposlenima da cigarete i pakovanja kafe predaju licima na izvršenju krivičnih sankcija u KPZ Zabela kao poklon, kako bi na izborima 25. 10. 2026. godine glasali u korist izborne liste pod rednim brojem 1. na glasačkom listiću, dok je deo cigareta predat drugim kazneno-popravnim zavodima na teritoriji Republike Srbije, čime im je pribavio korist u vidu korišćenja cigareta bez naknade.