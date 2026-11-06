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Grad Čačak, a posebno Preljina danas tuguju nakon što je stigla vest o tragičnoj smrti mladog Jakova Vučetića na Triglavu u Sloveniji. Svi su se uzdali u njegovu mladost, snagu i volju za životom, i nadali da će ipak biti pronađen živ.

Vest o tragičnom kraju potrage potresla je njegovu porodicu, prijatelje, nekadašnje školske drugove i meštane Preljine. Posebno potresne reči uputila je Jakovljeva razredna, koja se oglasila nakon vesti o njegovoj smrti. Govoreći o mladiću kojeg je poznavala od školskih dana, nije mogla da sakrije tugu i suze zbog prerano ugašenog života.

Jakov Vučetić Foto: Privatna arhiva

- Ja sam njegova razredna. Znamo to dete odmalena. Bio je snažan, dobar, verovao je u sebe. Ali sada, šta se dogodilo na Triglavu, nije ni on verovao da to može njemu da se dogodi. Ne možemo njega osuditi da je on kriv za to. Bolje da kažemo da su krivi vremenski uslovi, koje nije očekivao i nije verovao da mogu biti takvi u tom momentu. Ni sam nije bio svestan da je tako nešto moglo da se dogodi. Inače, meštane Preljine, sve naše komšije, svu decu, ova vest je strašno pogodila. Svi su zanemeli, svi su u grču, svi su u suzama. Šta da kažem, znamo to dete odmalena, tuga je stvarno velika,” rekla je za RINU Draginja Radovanović njegova bivša razredna, nastavnica hemije.

Foto: RINA

Jakov se poslednji put javio Gorskoj službi spasavanja u nedelju oko 19 časova, sa visine od približno 1.900 metara, kada je prijavio da mu je baterija telefona pri kraju i poslao svoje koordinate. Nakon toga komunikacija je prekinuta.

Jakovljev otac Nikola, inače paroh crkve u Preljini zahvalio je svim Čačanima ali i građanima čitave Srbije i regiona koji su se molili da njegov sin bude pronađen živ. Zahvalio se i svim spasilačkim ekipama koje su tragale za nestalim mladićem.

1/11 Vidi galeriju Pretraga terena na Triglavu za nestalim Jakovom Foto: Kurir / Ustupljene fotografije

- Mi smo molili da se on spase na jedan način, Gospod ga je spasio na drugi način. Mi sa tim moramo da se pomirimo i, koliko god da je teško, moramo naći snage da se izborimo sa ovim bolom koji nas je našao. Hvala svima koji su u ovom trenutku našli snage da izraze saučešće, a najviše hvala bratstvu Hrama Svetog Kirila i Metodija koji su ovde u Ljubljani sve vreme sa nama i čiji smo gosti čekajući da preuzmemo telo našeg sina, rekao je Nikola za Kurir.

On je dodao da će obdukcija njegovog sina biti obavljena u Ljubljani i da će nakon toga znati kada se vraća u Srbiju.