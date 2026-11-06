Hronika
UHAPŠENI ŽMIRIĆ UDALJEN SA MESTA KOMANDANTA SAJ: Oglasio se MUP - poznato ko će da rukovodi specijalnom jedinicom
Slušaj vest
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obaveštava javnost da je dana 6. novembra, Prvi osnovni sud u Beogradu doneo rešenje o određivanju pritvora komandantu Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Igoru Žmiriću, na osnovu kojeg je doneto rešenje o njegovom privremenom udaljenju sa rada, na osnovu Zakona o policiji.
Rukovođenje Specijalnom antiterorističkom jedinicom preuzeće zamenik komandanta.
Reaguj
Komentariši