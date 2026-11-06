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Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obaveštava javnost da je dana 6. novembra, Prvi osnovni sud u Beogradu doneo rešenje o određivanju pritvora komandantu Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Igoru Žmiriću, na osnovu kojeg je doneto rešenje o njegovom privremenom udaljenju sa rada, na osnovu Zakona o policiji.

Rukovođenje Specijalnom antiterorističkom jedinicom preuzeće zamenik komandanta.

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