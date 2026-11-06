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"Polomljena mu je lobanja, ruku su mu odvojili od tela, koža na tabanima u ranama. U Aušvicu nisu tako mučili ljude kao što su u policiji u Boru," reči su kojima Radoslav Dragijević, otac Dalibora Dragijevića započinje svoju ispovest za Kurir.

Kako kaže, za smrt sina saznao je od policajca prilikom odlaska u stanicu na saslušanje: "Rekao mi je: 'Ubili smo vam sina', a ja tada još nisam verovao da je mrtav. Na sahranu mi nisu dali da dođem, nisam mogao ni da mu zapalim sveću."

1/5 Vidi galeriju Radoslav Dragijević o smrti sina Foto: Kurir

Kroz suze, priča Radoslav i dodaje da je hapšenje policijskih službenika koji su, navodno, maltretirali njegovog sina trebalo ranije da se sprovede.Da

"Do sad bi sve bilo završeno, pravda bi bila zadovoljena. Moj sin je sahranjen u metalnom, zavarenom sanduku, koji je zabetoniran," objašnjava Dragijević i ističe da je sve to jako pogodilo njegovu porodicu.

"Nadam se da će pravda izaći na videlo, zato očekujem da će krivci za smrt moga sina dobiti ono što zaslužuju. Tražiću maksimalne kazne, a ako treba idem i na sud u Strazburu", zaključuje on.

Foto: Kurir

Podsetimo, zbog sumnje da su Dalibora Dragijevića zlostavljali i naneli mu povrede, uhapšeno je osam policajaca iz UKP-a, sa zadržavanjem do 48 sati.