Slušaj vest

Telo je pronađeno danas u popodnevnim satima u stanu jedne stambene zgrade u Bogićevićevoj ulici, u strogom centru Čačka.

Na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije i ekipa Hitne pomoći.

- Okolnosti pod kojima je osoba izgubila život, kao i njen identitet javnosti za sada nisu poznate, a uviđaj je u toku, kaže sa RINU izvor upoznat sa ovim tragičnim događajem.

Više informacija očekuje se nakon završetka uviđaja i obdukcije koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteHronika"POLOMLJENA MU JE LOBANJA, RUKU SU MU ODVOJILI OD TELA" Otac Dalibora Dragijevića posle hapšenja policajaca o smrti deteta: "Rekao mi je: 'Ubili smo vam sina"
0102.jpg
Hronika"SNAŽAN, DOBAR, VEROVAO JE U SEBE" Razredna iz Preljine o Jakovu, stradalom na Triglavu: "Svi su zanemeli, svi su u grču, u suzama... Znam to dete odmalena"
Triglav.jpg
HronikaZATVORENIKE PODMITILI BOKSOVIMA CIGARETA I KAFOM DA GLASAJU NA IZBORIMA Oglasio se MUP o hapšenju upravnika Zabele: Otkriveni novi detalji
Hapšenje upravnika Zabele (6).jpg
HronikaOPTUŽENA ČETIRI RADNIKA ZBOG POGIBIJE KOLEGE: U nesreći u Beogradu poginuo kineski državljanin, troje povređeno
Hitna.jpg