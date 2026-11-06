Hronika
HOROR U CENTRU ČAČKA: Telo pronađeno u stanu
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Telo je pronađeno danas u popodnevnim satima u stanu jedne stambene zgrade u Bogićevićevoj ulici, u strogom centru Čačka.
Na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije i ekipa Hitne pomoći.
- Okolnosti pod kojima je osoba izgubila život, kao i njen identitet javnosti za sada nisu poznate, a uviđaj je u toku, kaže sa RINU izvor upoznat sa ovim tragičnim događajem.
Više informacija očekuje se nakon završetka uviđaja i obdukcije koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok smrti.
Kurir.rs/RINA
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