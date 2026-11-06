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Nikola Kačarević, bivši muž starlete Tamare Đurić, kome se sudi kao pripadniku takozvanog vračarskog klana, vraćen je danas u pritvor.

Kačarević je, podsetimo, bio u kućnom pritvoru s nanogvicom od letos i na suđenja je dolazio od kuće.

Osim Kačarevića, kako Kurir nezvanično saznaje, u pritvor su danas vraćeni i Luka Cerović, Ognjen Drašković i Aleksandar Cerović, kojima se sudi kao pripadnicima iste kriminalne grupe.

Prema optužnici, kao vođe vračarskog klana optuženi su Nikola Vušović, poznat kao Džoni sa Vračara, i Radoje Zvicer. Oni se terete za tri ubistva i šest pokušaja ubistava.

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