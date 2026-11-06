Hronika
KURIR SAZNAJE! BIVŠI MUŽ STARLETE TAMARE ĐURIĆ PONOVO U PRITVORU: Kačarević nosio nanogvicu, sad je opet iza rešetaka! Još trojica "vračaraca" vraćena u pritvor
Slušaj vest
Nikola Kačarević, bivši muž starlete Tamare Đurić, kome se sudi kao pripadniku takozvanog vračarskog klana, vraćen je danas u pritvor.
Kačarević je, podsetimo, bio u kućnom pritvoru s nanogvicom od letos i na suđenja je dolazio od kuće.
Osim Kačarevića, kako Kurir nezvanično saznaje, u pritvor su danas vraćeni i Luka Cerović, Ognjen Drašković i Aleksandar Cerović, kojima se sudi kao pripadnicima iste kriminalne grupe.
Prema optužnici, kao vođe vračarskog klana optuženi su Nikola Vušović, poznat kao Džoni sa Vračara, i Radoje Zvicer. Oni se terete za tri ubistva i šest pokušaja ubistava.
Reaguj
Komentariši