Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Novi Beograd, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su za sada tri osobe, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili više krivičnih dela razbojništvo.

Uhapšeni su S. R. (25), D. B. (24) i P. N. (32).

Oni se sumnjiče da su, uz pretnju nožem, 15. septembra ove godine, u Bulevaru Zorana Đinđića, od dostavljača jedne kompanije za brzu dostavu, otuđili novac u iznosu od 20.000 dinara i porudžbinu u vrednosti od 7.400 dinara, dok su D. B. i S. R., kako se sumnja, 24. septembra, na isti način, od drugog dostavljača iste kompanije za brzu dostavu, otuđili novac u iznosu od 60.000 dinara i porudžbinu u vrednosti od 2.000 dinara.

Sumnja se i da su S. R. i D. B. 4. novembra ove godine, u Bulevaru Mihajla Pupina, otuđili novac u iznosu od 7.000 dinara i robu u iznosu od 6.878 dinara, od trećeg dostavljača iste kompanije za brzu dostavu.

Pretresom stana i drugih prostorija koje su osumnjičeni koristili, policija je pronašla garderobu za koju se sumnja da je korišćena prilikom izvršenja ovih krivičnih dela, dok je kod osumnjičenog D. B. pronađen i nož.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni su, uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnom Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.