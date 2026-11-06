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Smrt Dalibora Dragijevića bila je nasilna i nastupila je usled više udaraca zadatih tupim predmetom, piše, između ostalog, u obdukcionom nalazu u čiji posed je došao Kurir.

Podsetimo, zbog sumnje da su Dalibora Dragijevića zlostavljali i naneli mu povrede, uhapšeno je osam policajaca iz UKP-a, sa zadržavanjem do 48 sati.

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Foto: Kurir

Uhapšeni su pripadnici Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata N. P. (41), J. K. (41), M. Lj. (47) i I. T. (52), koji su u vreme izvršenja krivičnog dela bili pripadnici Uprave kriminalističke policije, kao i pripadnici UKP B. M. (42), M. S. (31), M. B. (40) i Z. Đ. (38).

Dalibor Dragijević, brat Dejana Dragijevića, osumnjičenog za ubistvo devojčice Danke Ilić iz Bora, preminuo je 7. aprila 2024. tokom policijskog zadržavanja u PU Bor. MUP je, podsetimo, tada saopštio da mu je pozlilo i da je umro prirodnom smrću.

Obdukcioni nalaz Instituta za sudsku medicinu u Beogradu pokazao je da je smrt bila nasilna. U zaključku nalaza se kaže:

Smrt bila nasilna Foto: Kurir

- Na osnovu obdukcionog nalaza, mikroskopskog i hemijsko-toksikološkog pregleda, smrt je nasilna i nastupila je usled poremećaja disanja i cirkulacije zbog višestrukih nagnječenja mekog tkiva i preloma kostiju.

- Nagnječine mekog tkiva, prelomi kostiju, kao i druge opisane spoljašnje i unutrašnje povrede, nanesene su višekratnim dejstvom tupine aktivno zamahnutog mehaničkog oruđa.

Podsetimo, Daliborov otac Radoslav Dragijević za Kurir je rekao da je "za smrt sina saznao od policajca prilikom odlaska u stanicu na saslušanje", kada mu je, kako kaže, "policajac rekao: 'Ubili smo vam sina". On je dodao da je Daliboru bila "polomljena lobanja, ruku su mu odvojili od tela, a koža na tabanima u ranama" i dodao da " u Aušvicu nisu tako mučili ljude kao što su u policiji u Boru".

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