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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se večeras na auto-putu kod Ljiga, gde se, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, prevrnuo šleper natovaren jabukama.

Od siline prevrtanja, veliki kamion ostao je preprečen preko dela kolovoza, dok se teret rasuo po putu, što je dodatno otežalo odvijanje saobraćaja.

Na mesto nesreće odmah su upućene vatrogasne ekipe, Hitna pomoć i policija, a za sada nema informacija o stanju učesnika u udesu.

Zbog ove nezgode formirane su kilometarske kolone u oba smera, pa se vozačima savetuje dodatni oprez.

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