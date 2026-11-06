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Jedan od vođa kriminalnog kavačkog klana, Slobodan Kašćelan, prespavao je danas veći deo suđenja u Višem sudu u Podgorici pred kojim se vodi postupak protiv navodne kriminalne grupe koja je optužena za planiranje ubistva šefa suprotstavljene škaljarske organizacije, sada pokojnog Jovana Vukotića, dok se nalazio u Istražnom zatvoru u Spužu. Osim toga, Kašćelan je u jednom trenutku ustao sa stolice i krenuo da napušta sudnicu, ali su ga u tome sprečili policajci koji su ga obezbeđivali.

Taj Kotoranin prespavao je obraćanje svog branioca, advokata Ljubomira Rakovića, koji je od sudskog veća na čelu sa Amirom Đokajem tražio da glavni pretres vrate na početak jer on i njegov klijent nisu upoznati sa dešavanjima dok je postupak protiv tog optuženog bio razdvojen.

Slobodan Kašćelan Foto: Printscreen

"Nije nam omogućeno da se izjasnimo o dokazima koji su provedeni dok je postupak protiv Kašćelana bio razdvojen. A to je trajalo tri meseca", rekao je danas advokat Raković.

Veće sudije Đokaja, međutim, njegovo obraćanje nije komentarisalo, ali je nedugo potom odlučilo da prekine suđenje i nastavak zakaže za 24. decembar.

To je učinilo na zahtev advokata Dragoljuba Raspopovića koji, kako je rekao, do danas nije znao da je njegov branjenik, optuženi Stevan Kraljević, dostupan sudu.

"Kako niste znali kad vam to piše u rešenju kojim ste mu dodeljeni kao branilac po službenoj dužnosti", pitao ga je sudija Đokaj.

On je, ipak, na kraju prihvatio predlog Raspopovića da odloži ročište, kako bi, u međuvremenu, taj advokat uspeo da sa Kraljevićem, koji je iz Grčke izručen u novembru prošle godine, razgovarao i dogovorio odbranu.

Optužnicom SDT-a su, osim Kašćelana i Kraljevića, obuhvaćeni su Radoje Zvicer, Goran Vukčević, Dragan Knežević, Igor Terzić, Danilo Bakić, Radovan Mujović, Vladan Lučić, Radoje i Ratko Živković, Milutin Knežević, Milutin Čotar, Vladimir Vučković, Igor Božović, Srđan Jurišević, Miloš Jovanović, Goran Stojanović, Borko Bešović, Boris Pejović i Saša Dragojević.

Jovan Vukotić Foto: Prinstcreen

Pripadnici te navodne kriminalne grupe, prema tužilačkim spisima, imali su plan da ubiju Jovana Vukotića dok se nalazio u Istražnom zatvoru u Spužu.

Kao mogućnost za izvršenje tog krivičnog dela razmatrali su da koriste dronove sa zakačenim eksplozivom i snajperske puške.