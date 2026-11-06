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Poslednjih 15 dana Srbijom kruži talas jezivih ucena i pritisaka na uspešne privrednike, preduzetnike i vlasnike ugostiteljskih objekata. Kriminalne grupe upadaju u firme i restorane od Beograda, Novog Sada, Niša, Aranđelovca do Subotice, prinuđujući vlasnike da im predaju novac ili prepišu udele u vlasništvu.

Poslednji u nizu javnosti dostupnih slučajeva koji se dovode u vezu sa ovim ucenama jesu događaji koji su se dogodili u Novom Sadu u noći između srede i četvrtka, ali i prijave advokata Igora Isailovića da su ga pozvali "ljudi iz podzemlja jer je advokat tajkuna".

Kako je za "Blic" rečeno iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje postupa u predmetima koji se odnose na krivične prijave izazivanje opšte opasnosti u vezi sa ucenom, "Više javno tužilaštvo u Beogradu trenutno postupa po više prijava povodom ovih krivičnih dela i apeluje na sve oštećene privrednike da prijave svaki vid ucena, pretnji i primene sile kako bi učinioci bili blagovremeno otkriveni i procesuirani."

Sumnja se da je broj oštećenih i ucenjenih privrednika i preduzetnika znatno veći od evidentiranog, ali mnogi o tome ćute i ne prijavljuju slučajeve policiji iz čistog straha za sopstveni život i bezbednost. Tokom saslušanja, mnogi oštećeni iz straha čak izjavljuju da "ne znaju razloge zbog kojih su napadnuti".

Prvo nude "zaštitu", pa šalju bombaše

Čitav mehanizam zastrašivanja preslikan je po modusu operandi koji je primenjivala grupa okupljena oko Aleksandra A. zvanog Kravica, pripadnika "Vračarskog klana" koji se tereti da je bio mozak operacija zastrašivanja vlasnika firmi i lokala.

Modus operandi ove kriminalne hobotnice započinje prividno "prijateljskom" ponudom ili ucenjivačkom porukom. Reketaši najpre odlaskom do firmi i lokala oštećenih ili preko aplikacija nude obezbeđenje i zaštitu od "vračarskog klana". Za tu navodnu zaštitu tražili su basnoslovne cifre, čak i po 150.000 evra godišnje.

Međutim, ukoliko vlasnik odbije da plati ili uspostavi kontakt, nastupa druga faza. Poruke koje stižu oštećenima postaju direktne i brutalne.

Onog trenutka kada žrtva odbije reketaše, na istu adresu momentalno dolaze piromani i bombaši.

Regrutovanje amatera preko Telegrama i komandovanje uživo

Kako bi nalogodavci i vođe podzemlja zaštitili sopstveni identitet, "fizikaliju" na terenu prepuštaju unajmljenim mladićima u teškoj finansijskoj situaciji. Za izvršenje paljevina regrutuju se mladi preko zatvorenih grupa na Telegramu – od kojih pojedine broje oko 500 članova i dovode se u vezu sa vračarskim klanom – gde im se nudi "brza zarada" od 1.000 evra.

Nakon što se izvršilac javi na oglas, komunikacija se odmah prebacuje na zaštićene aplikacije Signal i Telegram sa samouništavajućim porukama. Izvršiocima se uopšte ne otkriva ko je vlasnik objekta niti ko je nalogodavac, već im se šalju tačne koordinate gde da kupe gorivo i kanistere.

Nalogodavci ih svesno šalju na pumpe pod video-nadzorom da ostavljaju otiske i snimke, a potom ih uživo navode do mete. Porukom "Pali" komanduje se napad u kom se benzin poliva po šoferšajbnama i gumama automobila ili vratima i baštama lokala. Tako su nedavno u Novom Sadu gotovo istovremeno zapaljeni bašta jednog kafića i skupoceni automobil BMW kome je prednji deo potpuno izgoreo.

Nakon obavljenog posla, novac se izvršiocima ne predaje iz ruke u ruku, već ga ostavljaju sakrivenog po parkovima, žbunju ili saksijama sa cvećem. Ukoliko auto ili lokal ne izgore u potpunosti, nalogodavci im umanjuju honorar za nekoliko stotina evra, a potom ih jednim klikom blokiraju i brišu komunikaciju.

Šta se desilo u Novom Sadu Podmetnuti požar u lokalu/kafiću: U Novom Sadu je tokom noći podmetnut požar u jednom ugostiteljskom objektu, pri čemu je u potpunosti demolirana i izgorela bašta kafića. Policija ispituje da li to ima veze sa ucenama i reketiranjem.

Paljenje skupocenog automobila: Gotovo u isto vreme kada je izbio požar u kafiću, na drugom kraju grada zapaljen je automobil marke BMW, čiji je prednji deo u potpunosti uništen. Policija je obavila uviđaj i ispituje da li ima veze sa ucenama i reketiranjem. Kako se saznaje i lokal, ali i automobil su u vlasništvu istog čoveka. Slučaj advokata Igora Isailovića

Poznati beogradski advokat Igor Isailović dobio je pretnje od ljudi iz podzemlja putem telefonskog poziva upućenog njegovoj kancelariji. Nepoznata osoba uputila je preteću poruku sekretarici advokata, navodeći da ga traže jer je "advokat tajkuna". Isailović je pretnje odmah prijavio policiji i naglasio da uvek stoji na raspolaganju nadležnim organima. Advokat je izjavio da se lično ne plaši za svoju bezbednost, ali da strahuje za bezbednost članova svoje porodice.

Vučić o ucenama

Lider opozicije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram profilu video-snimak u kojem kaže da u Srbiji caruje teror.

"O ovom teškom kriminalnom slučaju upoznata je i policija, rezultati su poznati. Umesto hvatanja kriminalaca, nastavlja se lov na „veštice“ i seckana dokumenata", poručio je Vučić.

"Poštovani građani. U Srbiji bukvalno caruje teror. I za ljude koji ne znaju, u toku je jedna od najodvratnijih akcija koja se ikada događala u Srbiji od 1945. naovamo. Naime, vračarski kriminalni klan - to je neki od ovih crnogorskih kriminalnih klanova, njegova grana - šalje pretnje svim uspešnim ljudima po Srbiji, uglavnom poslovnim ljudima koji imaju novac. I te poruke idu ovako: "Dobro veče gospodine... ja je ovde imam, ime i prezime ću zadržati, "molim vas javite se nama, drugovi sa Vračara, da popričamo normalno, a možemo da ne pričamo uopšte, nego da ratujemo". A ta poruka ima i nastavak. Kada čovek kaže: "Ali ja ne znam ko ste vi", a oni saopštavaju: "Slušaj... spremićeš milion evra ili ćeš biti zaklan". Dakle, evo kao što vidite: "ili ćeš biti zaklan". I to je poruka koja kruži po celoj Srbiji, na takav način", napisao je Vučić.

Dodao je da "upadaju u firme od Niša, Aranđelovca, Beograda, Novog Sada, Subotice - na svakom mestu".

Studenti iz Aranđelovca traže da se ispitaju navodi o reketiranju privrednika

Studenti u blokadi Aranđelovca pozvali su policiju i tužilaštvo da ispitaju navode Aleksandra Vučića o reketiranju privrednika u tom gradu i pokušajima preuzimanja njihovih kompanija.

U objavi na Instagramu podsetili su da je Vučić, gostujući 1. novembra u emisiji „Hit tvit” na televiziji Pink, tvrdio da su određena lica upala u jednu kompaniju i zahtevala da im vlasnici prepišu 50 odsto vlasništva.

„Ovakve tvrdnje nisu ni bezazlene ni beznačajne”, poručili su studenti, ističući da bi, ukoliko su istinite, bilo reči o izuzetno ozbiljnim krivičnim delima i direktnom ugrožavanju bezbednosti građana i privrednika Aranđelovca.