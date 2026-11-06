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Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da su osumnjičeni P. V. i D. M., protiv kojih se vodi postupak zbog produženog krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja, uhapšeni i da im je nakon toga određeno zadržavanjedo 48 sati.

Oni su u tom roku privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je sudu predložilo da im odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva i mogućnosti da bi uticali na svedoke i tako ometali postupak. Za osumnjičenog P. V. pritvor je predložen i zbog opasnosti da bi mogao da ponovi krivično delo.

Iz tužilaštva navode da će u nastavku postupka prikupiti sve dokaze i preduzeti potrebne radnje radi donošenja javnotužilačke odluke.

Podsetimo, reč je o pokrajinskom sekretaru za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predragu Vuletiću i njegovoj saradnici D.M.