Hronika
BUJANOVČANIN PAO ZBOG DROGE: Policija mu u teglama našla marihuanu
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Policija u Bujanovcu podneće Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv M. F. (24) iz Bujanovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.
Policija je juče u kući u kojoj boravi osumnjičeni u Bujanovcu u tri staklene tegle i jednoj paklici od cigareta pronašla više od jednog kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.
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