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Policija u Bujanovcu podneće Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv M. F. (24) iz Bujanovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Policija je juče u kući u kojoj boravi osumnjičeni u Bujanovcu u tri staklene tegle i jednoj paklici od cigareta pronašla više od jednog kilograma biljne materije za koju se sumnja da  je marihuana. 

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