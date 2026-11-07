Slušaj vest

Mirnesa S, poznatija pod nadimkom Miki, koja je pre četiri godine iz kompanije za transport novca u nemačkom Štutgartu ukrala čak 1,25 miliona eura, ponovo privlači pažnju javnosti.

Nakon što je odslužila zatvorsku kaznu, vratila se životu na slobodi, a u poslednje vrijeme sve je prisutnija i na društvenim mrežama, gde svojim objavama izaziva brojne reakcije.

Krađa, koja je svojevremeno odjeknula širom Nemačke, ali i na Balkanu, dogodila se 14. oktobra 2022. godine. Mirnesa S, porijeklom iz Busovače, tada je iz firme u kojoj je bila zaposlena iznela 1,25 miliona eura. Ukradeni novac stavila je u sportsku torbu, prekrila peškirima, a potom napustila radno mesto.

Beg iz Nemačke

Nakon toga pobegla je iz Nemačke, zbog čega je pokrenuta međunarodna potraga za njom. Nemačka policija čak je ponudila 37.500 eura nagrade za informacije koje bi pomogle u njenom pronalasku.

Početkom 2023. godine Mirnesa se dobrovoljno predala nemačkim vlastima, a već u julu iste godine izrečena joj je zatvorska kazna u trajanju od tri godine. Na slobodu je izašla početkom 2025. godine, nakon što je odslužila deo kazne.

1/15 Vidi galeriju Fatalna Miki, Mirnesa S. Foto: Printscreen Instagram

Tokom sudskog procesa tvrdila je da je plan krađe osmislio njen tadašnji partnerRobert S, koji ju je nagovorio da učestvuje u ovom krivičnom delu.

Prema njenim rečima, od ukupno ukradenih 1,25 miliona eura njoj je pripalo svega 20.000. Robert je, međutim, odbacivao njene optužbe, tvrdeći da je njegova uloga bila isključivo da bude vozač.

Sudski postupak protiv bivšeg partnera okončan je 9. februara 2026. godine.

Zemaljski sud u Štutgartu osudio je Roberta na tri godine i devet meseci zatvora zbog učešća u krađi. Osim toga, naređeno je oduzimanje imovinske koristi u iznosu od 1,25 miliona eura. Ipak, ni tokom suđenja nije otkriveno gde se nalazi ukradeni novac. U trenutku objave presuda još nije bila pravosnažna.

Svedočila protiv bivšeg partnera

U januaru 2026. godine Mirnesa se pojavila i u ulozi svedoka na suđenju bivšem partneru.

Robert S. na suđenju Foto: Printscreen/https:/swr.de.

Tada je za nemački SVR izjavila da mora krenuti ispočetka, da ima zdravstvenih problema te da trenutno živi od naknade za bolovanje.

Međutim, posljednjih mjeseci ponovo se našla u centru interesovanja, ali ovaj put zbog sasvim drugačijih stvari. Na društvenim mrežama objavljuje humoristične snimke s bh. influenserom Sermedom Maktoufom.

Misterija i dalje traje - Gde je milion evra?

Iako su i Mirnesa i njen bivši partner osuđeni, najveća misterija ovog slučaja još uvijek nije razrešena. Više od milion eura nikada nije pronađeno, a nemačko pravosuđe nije uspelo da utvrdi ko danas raspolaže ukradenim novcem.