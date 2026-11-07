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U Mladenovcu se sinoć, oko 22 časa, dogodila teška saobraćajna nesreća na raskrsnici Kosmajske ulice i Ulice braće Baćak, u kojoj su učestvovala dva automobila, a četiri osobe su povređene.

Kako se saznaje, do sudara je došlo između automobila marke "smart" beogradskih registarskih oznaka, kojim je upravljao A. V. (59), i vozila "reno megan", takođe beogradskih tablica, za čijim je volanom bila devojka I. S. (19).

Policijskim alkotestiranjem na licu mesta utvrđeno je da je vozač "smarta" A. V. upravljao vozilom pod dejstvom alkohola, dok devojka koja je vozila "reno" nije imala alkohola u krvi .

Pored dvoje vozača, u vozilima su se nalazili i putnici M. Đ. (45) u "smartu", kao i mladić L. S. (18) u "renou".

Svi povređeni su kolima Hitne pomoći odmah transportovani u Urgentni centar u Beogradu. Prema najnovijim lekarskim izveštajima, putnik iz "smarta" M. Đ. zadobio je teške telesne povrede, dok su oba vozača, A. V. i I. S., kao i putnik iz drugog automobila L. S., prošli sa lakšim telesnim povredama.

O slučaju je obavešteno i Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu. Protiv pijanog vozača biće podneta krivična prijava.