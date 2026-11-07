Slušaj vest

Teška tragedija potresla je juče Vladičin Han. Svi tuguju za sugrađankom S. M. (65), zvanom Caka, iz Vladičinog Hana, koja je preminula od teških povreda koje je zadobila na groblju u Zebincima, kada je na nju pao nadgrobni spomenik.

Podsetimo, do nesreće je došlo juče kada je S.M. otišla na zadušnice u brdsko-planinsko selo Zebince i doživela tragičnu nesreću, kada se okliznula prilikom paljenja sveća jer je tada na nju pao nadgrobni spomenik. Ona je prvo zbrinuta u obližnjem domu zdravlja, nakon čega je bila prebačena u ZC Vranje, odakle su krenuli da je voze za Niš, ali je ona na putu do tamo preminula.

Kako kažu njeni sugrađani, nekoliko njih je bilo na groblju i svedočilo užasnoj nesreći.

- Iako smo te spasavali, nismo uspeli, mnogo mi je teško. Dušo moja, počivaj u miru sa anđelima. Rastužila si zlatnu porodicu - napisala je na društvenoj mreži Fejsbuk, jedna Cakina prijateljica, ispod vesti o tragediji.

Drugi svedok tvrdi da se žena nije ni oslonila na spomenik kada se okliznula, već da je on sam pao na nju.

Ilustracija Foto: Ana Paunkovic/Kurir

- Bio sam prisutan, na desetak metara rastojanja. Tačno je da spomenik niko nije dodirnuo. Sudbina je tako htela - napisao je očevidac, dok je drugi svedok to potvrdio i napisao da veruje da je nadgrobna ploča pala zbog kiše i mekog tla.

Oglasila se i treća osoba koja od šoka nije mogla detaljnije da priča o nesreći.

- Ja sam bila prisutna ovom užasu. Samo mi znamo pravu istinu. Ovo je bolno - napisala je ona, između ostalog.

Na društvenim mrežama osvanule su i brojne objave u kojima se građani Vladičinog Hana i okolnih mesta opraštaju od voljene Cake.

- Dušo moja voljena i nikada prežaljena, ili kako si ti mene uvek zvala srce ili srcko… Mogla bih o tebi da pišem i pišem samo reči hvale i sve najlepše i najdivnije. Suza mi suzu stiže, bol mi dušu izjeda, i pitam se samo jedno - zašto, zašto?! Dragi Gospod Bog će ti otvoriti rajska vrata i anđeli će te čuvati. Zauvek ćeš biti u mom srcu, i dok živim isto ću te voleti, draga dušo moja. Saučešće mojoj dragoj familiji i puno snage da nastave dalje da žive i sećaju se samo po dobrom - napisala je jedna žena, u komentaru ispod vesti o ovoj tragediji.

Ilustracija Foto: Youtube Printscreen

Podsetimo, vest o teškoj tragediji potvrdila je juče za portal Vesnik Ljiljana Petrović, dežurni javni tužilac u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vladičinom Hanu.