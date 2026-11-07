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Veliki požar izbio je tokom prošle noći u Dobanovcima, u Ulici Janka Čmelika, gde je u potpunosti izgoreo objekat namenjen za smeštaj radnika, površine oko 200 kvadratnih metara.

Prema prvim informacijama, u vatrenoj stihiji povređen je državljanin Bangladeša R. M. (29), koji je zadobio opekotine po rukama.

Požar je zahvatio objekat u kojem su bili smešteni radnici, a vatra je bila toliko intenzivna da je zgrada u potpunosti izgorela. Za sada nije poznato kako je došlo do izbijanja požara, niti šta je bio uzrok njenog širenja.

Povređenom muškarcu je lekarska pomoć ukazana na licu mesta, nakon čega je zbrinut od strane ekipe Hitne pomoći zbog opekotina koje je zadobio po rukama.

Policija je izašla na teren i obavila uviđaj, a nakon istrage će biti utvrđene sve okolnosti pod kojima je došlo do požara.

Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje će nakon obavljenih provera utvrditi šta je prethodilo izbijanju vatre i da li je eventualno bilo propusta koji su doveli do ovog događaja.