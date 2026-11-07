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Dalibor Dragijević (40), mlađi brat Dejana Dragijevića kom je nedavno počelo suđenje zbog optužbi da je zajedno sa svojim kolegom iz JKP "Vodovod" Srđanom Jankovićem ubio dvogodišnju Danku Ilić 26. marta 2024. godine u Banjskom Poplju kod Bora, preminuo je u noći između 6. i 7. aprila 2024. u policijskom pritvoru, a Više javno tužilaštvo u Nišu juče je saopštilo da je zbog njegove smrti uhapšeno osam pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

Dalibor Dragijević Foto: Facebook

Kako je juče saopšteno iz tužilaštva, uhapšeni su pripadnici Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) N. P. (41), J. K. (41), M. Lj. (47) i I. T. (52), koji su u vreme izvršenja krivičnog dela bili pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP), kao i pripadnici UKP B. M. (42), M. S. (31), M. B. (40) i Z. Đ. (38).

- Uhapšeni su zbog sumnje da su izvršili krivično delo zlostavljanje i mučenje u sticaju sa krivičnim delom teška telesna povreda usled koje je nastupila smrt Dalibora Dragijevića - saopšteno je iz VJT Niš.

Dalibor Dragijević bio je uhapšen 6. aprila 2024. godine zajedno sa svojim ocem Radoslavom. Kako je tada bilo saopšteno iz MUP, njima dvojici određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da su Dejanu Dragijeviću, osumnjičenom za teško ubistvo Danke Ilić, pomogli da premesti telo devojčice sa deponije u okolini Banjskog Polja na nepoznatu lokaciju na teritoriji grada Bora.

Danika Ilić Foto: Printscreen/Facebook, Slađana Nedeljković

- Zbog postojanja osnova sumnje da su najverovatnije 28. marta ove godine počinili krivično delo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela, njima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru - navedeno je u policijskom saopštenju od 6. aprila 2024. godine.

Međutim, Dalibor Dragijević nikada nije saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru, pošto je nekoliko sati nakon određivanja zadržavanja preminuo u prostorijama Policijske stanice u Boru. Povodom njegove smrti, MUP je 7. aprila saopštio javnosti da je mlađi Dragijević preminuo priordnom smrću, nakon što mu je pozlilo.

Dalibor Dragijević sahranjen je 11. aprila 2024. na groblju u selu Zlot, a sahranu je obezbeđivala policija. Otac i brat mu nisu bili na sahrani, budući da su bili u pritvoru.

Majka Svetlana, koja je jedina iz porodice bila na Daliborovoj sahrani, preminula je 40 dana kasnije.

Inače, Dalibor Dragijević je dan pre svog hapšenjia, a ispostaviće se i smrti, za Kurir rekao da ga je hapšenje rođenog brata Dejana zbog optužbi za ubistvo devojčice iz Bora šokiralo.

1/9 Vidi galeriju Ovde je sahranjen Dalibor Dragijević Foto: Nemanja Nikolić

- Moj brat je od juče u policiji. Odveli su ga iz kuće, ali ništa ne znam, niko nam ništa ne govori! Nadam se i molim Boga da on ne stoji iza ovoga. Čekamo informacije - bila je jedina izjava Dalibora Dragijevića za medije.

Takođe, nakon što je uhapšen, njega su inspektori vodili na dvadesetak lokacija u okolini Banjskog Polja u potrazi za telom Danke Ilić. Međutim, ni na jednom od tih mesta telo nije pronađeno.