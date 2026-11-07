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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova otkrili su ilegalnu laboratoriju za uzgoj marihuane u Zrenjaninu, a zbog sumnje da su počinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga uhapšene su tri osobe, među kojima je i pripadnik Žandarmerije Ž. G. (43).

Kako je saopšteno iz policije, uhapšeni su i M. G. (64) i J. G. (63). Akcija je sprovedena u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Zrenjaninu, a osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Tokom pretresa stana i drugih prostorija koje su koristili osumnjičeni, policija je pronašla 81 stabljiku nalik na indijsku konoplju, kao i oko 7,5 kilograma suve biljne materije za koju se sumnja da je marihuana. Tom prilikom zaplenjene su i vagice za merenje, kao i oprema koja je, kako se sumnja, korišćena za uzgoj ove opojne droge - navodi se u saopštenju Policijske uprave za Zrenjanin.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, svoj trojici osumnjičenih određeno je zadržavanje do 48 sati. Oni će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužiocu, koji će odlučiti o daljem postupanju.