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Tri osobe, među kojima je i dete, povređene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Ruma-Šabac, kod sela Klenak.

Saobraćaj na tom delu puta je u prekidu.

Tri povređene osobe, od kojih je jedno dete, prevezene su u Urgentni prijem Zdravstvenog centra Šabac.

Na mesto nesreće odmah su upućene ekipe Hitne pomoći iz Šapca i Rume.

Saobraćaj na tom delu puta je u prekidu, a policija vozila preusmerava kroz selo.

(RTS)

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