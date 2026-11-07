Hronika
TROJE POVREĐENO U TEŠKOJ NESREĆI, MEĐU NJIMA I DETE: Saobraćajka na putu između Rume i Šapca
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Tri osobe, među kojima je i dete, povređene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Ruma-Šabac, kod sela Klenak.
Saobraćaj na tom delu puta je u prekidu.
Tri povređene osobe, od kojih je jedno dete, prevezene su u Urgentni prijem Zdravstvenog centra Šabac.
Na mesto nesreće odmah su upućene ekipe Hitne pomoći iz Šapca i Rume.
Saobraćaj na tom delu puta je u prekidu, a policija vozila preusmerava kroz selo.
(RTS)
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