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Tinejdžer I. J. (19), državljanin Srbije, uhapšen je sa dvoje saučesnika u Crnoj Gori, zbog sumnje da su u Ulcinju zapalili kafić porodici koja je pre nekoliko meseci policiji prijavila da su žrtve zelenaša, pišu Vijesti.

Kako navode, prema nezvaničnim informacijama trojica uhapšenih mladića dovode se u vezu sa škaljarskim kriminalnim klanom.

Službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj su, u neposrednoj saradnji i koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Ulcinju, rasvetlili događaj od 2. novembra 2026. godine, kada je podmetnut požar na jednom ugostiteljskom objektu u Ulcinju, te su kroz intenzivan kriminalističko-operativni rad, u roku od 48 časova od izvršenja krivičnog dela, identifikovali tri lica koja su, po nalogu državnog tužioca lišena slobode.

- Na osnovu do sada sprovedenih kriminalističkih mera i radnji, u saradnji sa službenicima odeljenja bezbednosti Podgorica i Bar, prikupljenih obaveštenja od više lica, operativno-taktičkih aktivnosti, analize prikupljenih saznanja i drugih preduzetih radnji usmerenih na identifikaciju i lociranje izvršilaca, policijski službenici OB Ulcinj su došli do identiteta tri lica: S.P. (26) iz Podgorice, M.M. (21) iz Podgorice i I.J. (19), državljanina Republike Srbije sa prebivalištem u Podgorici - saopšteno je iz crnogorske policije.

Nakon lociranja ovih lica na teritoriji Podgorice, ona su, u saradnji sa službenicima Odeljenja bezbednosti Podgorica, dovedena u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Ulcinj radi daljeg postupanja i sprovođenja kriminalističke obrade.

- Nakon preduzetih policijsko-tužilačkih mera i radnji, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, S.P., M.M. i I.J. su lišeni slobode zbog sumnje da su počinili krivično delo izazivanje opšte opasnosti - piše u saopštenju i dodaje se:

- Sumnja se da su S.P., I.J. i M.M., postupajući po prethodnom dogovoru, učestvovali u izvršenju navedenog krivičnog dela, na način što je S.P. za novčanu naknadu angažovao I.J. i M.M., koji su 2. novembra 2026. godine iz Podgorice došli u Ulcinj, gde su oko 23 časa, u ugostiteljskom objektu „B.“ na Velikoj plaži, polili deo objekta zapaljivom tečnošću i podmetnuli požar. Od lica I.J. je privremeno oduzeto putničko motorno vozilo marke „audi A6“, za koje se sumnja da je korišćeno prilikom izvršenja krivičnog dela.

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj nastavljaju, u koordinaciji i po nalozima Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju, sa preduzimanjem daljih mera i radnji u vezi sa predmetnim događajem, u cilju identifikacije eventualno povezanih lica i potpunog rasvetljavanja svih okolnosti događaja.

Pozadina slučaja

Vijesti su pre dva dana objavile da je ulcinjskoj porodici zapaljen deo restorana, a da oni sumnjaju da je reč o odmazdi jer su krajem maja prijavili višegodišnje zelenašenje, iznude i pretnje. Članovi porodice tada su kazali da strahuju za svoju i bezbednost zaposlenih, upozoravajući da bi naredna meta mogao biti njihov dom ili neko od njih.

U objektu su u trenutku napada bila trojica radnika, čija je brza reakcija sprečila širenje požara. Nadzorne kamere snimile su dvojicu muškaraca koji su na parking stigli tegetplavim "audijem" i izneli bidon, nakon čega je jedan preskočio ogradu i zapalio objekat.

Po prijavi porodice, krajem maja i početkom juna uhapšeni su Petar K., Goran V. i Dragan I., zbog sumnje na zelenašenje.