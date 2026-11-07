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S. M. (65), zvana Caka, iz Vladičinog Hana, koja je juče preminula nakon nesreće na groblju u Zebincima, će ostati upamćena po velikoj dobroti, po kojoj ju je znao ceo grad. Ona je preminula od teških povreda koje je zadobila kada je na nju juče pao nadgrobni spomenik.

Njeni prijatelji kažu za Kurir da je reč o majci troje dece, koja je do penzije bila zaposlena u domu zdravlja u Vladičinom Hanu, i koju poznaje ceo grad, kako po njenim uspešnim naslednicima, tako po njenim dobrim delima.

- Takve žene nigde nije bilo. Ceo život je pošteno radila teške poslove i uvek bila nasmejana. Nikad joj nije bio problem da nekom pomogne i učini nešto dobro kad god može, svakom je znala da se nađe. To je bila jedna duša od žene, predivna osoba zlatnog srca. Slobodno mogu reći da danas ceo Vladičin Han plače. Imala je tu nesreću na groblju i prerano nas je napustila, naša predobra Caka - kaže za Kurir komšinica iz Vladičinog Hana.

Ilustracija Foto: T. S. /Kurir

Drugi prijatelj navodi da Caku znaju i po velikoj porodici, čiji su članovi veoma uspešni meštani Vladičinog Hana.

- Ona ima dva sina i ćerku. Tako ih je sve lepo odgajila, pa i njih svi znamo kao divne ljude, kakva je i ona bila... Iskrena, poštena... Milsim da u Vladičinom Hanu nikada nije bila zabeležena ovakva nesreća. Koliko sam čuo, ona je juče otišla na zadušnice u Zebince, gde mislim da su joj sahranjeni svekar i svekrva, a da je spomenik pao na nju kada je krenula da ga poljubi, po običaju. Teška tragedija je snašla njenu porodicu, nije smelo ovako. To su moje drage komšije, živimo u istoj ulici - kaže za Kurir Slađan Momčilović.

Na društvenim mrežama danas je obavljena i Cakina umrlica, na kojoj piše da će njena sahrana biti sutra u selu Prekodolce, a ispod nje napisano je više stotina komentara i izjava saučešća njenoj porodici.

Caka je preminula na putu do bolnice Foto: Facebook, Kurir Televizija

- Počivaj u miru, neka te anđeli prime i čuvaju. Mi nismo uspeli, Cako draga. Pred očima si mi jer smo juče bile blizu, a danas daleko - napisala je jedna prijateljica.

Druga meštanka Vladičinog Hana nije krila bol zbog tragične nesreće.

- Cako, mnogo mi je žao. Ova vest nas je juče pokosila. Neka te anđeli čuvaju. Pamtićemo tvoju dobrotu - poručila je ona.

Još jedna prijateljica istakla je koliko je stradala žena bila dobra.

- Nema reči utehe. Dada Caka je bila jedna divna i predobra žena. Tuga je velika - napisala je još jedna prijateljica.

Podsetimo, do nesreće je došlo juče kada je S.M. otišla na zadušnice u brdsko-planinsko selo Zebince i doživela tragičnu nesreću. Ona je prvo zbrinuta u obližnjem domu zdravlja, nakon čega je bila prebačena u ZC Vranje, odakle su krenuli da je voze za Niš, ali je ona na putu do tamo preminula.

Ilustracija Foto: Ana Paunkovic/Kurir

Kako kažu njeni sugrađani, nekoliko njih je bilo na groblju i svedočilo užasnoj nesreći.

- Iako smo te spasavali, nismo uspeli, mnogo mi je teško. Dušo moja, počivaj u miru sa anđelima. Rastužila si zlatnu porodicu - napisala je na društvenoj mreži Fejsbuk, jedna Cakina prijateljica, ispod vesti o tragediji.

Drugi svedok tvrdi da se žena nije ni oslonila na spomenik kada se okliznula, već da je on sam pao na nju.