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Policija je noćas, dva sata nakon ponoći, pokrenula akciju "Vihor" nakon pucnjave koja se dogodila ispred jednog ugostiteljskog objekta na Trgu republike u centru Beograda. Zbog sumnje da je povezan sa ovim slučajem priveden je dečak (15), koji je navodno planirao da ošteti jedan ugostiteljski objekat.

Prema prvim informacijama, u incidentu, srećom, niko nije povređen, ali je na licu mesta pronađena ispaljena čaura.

Odmah nakon prijave pucnjave, policijske patrole izašle su na teren i obavile uviđaj, dok su kontrole u širem centru prestonice dodatno pojačane. Pripadnici policije proveravali su sumnjiva lica i vozila, a tokom akcije došlo je do još jednog otkrića koje bi moglo da bude povezano sa pucnjavom.

Naime, oko pola tri ujutru, pripadnici Interventne jedinice policije zaustavili su na Obilićevom vencu petnaestogodišnjeg dečaka iz Bačkog Jarka. Prilikom kontrole kod njega su pronađeni hirurška maska, rukavice i krstasti ključ za točkove.

Foto: Shutterstock

Prema nezvaničnim informacijama, tinejdžer je tokom razgovora sa policajcima priznao da se uputio ka drugom ugostiteljskom objektu, u Pop Lukinoj ulici, sa namerom da ga ošteti. Kako je navodno rekao, instrukcije za to dobijao je putem jedne aplikacije.

Daljom proverom policija je došla do saznanja da bi dva događaja mogla biti povezana. Naime, vlasnik lokala ispred kojeg je došlo do pucnjave na Trgu republike i objekta u Pop Lukinoj ulici, koji je petnaestogodišnjak navodno planirao da ošteti, ista je osoba.

Maloletnik je priveden u policiju, a inspektori beogradske policije nastavljaju intenzivan rad na rasvetljavanju slučaja. Istraga je usmerena na identifikovanje osobe koja je pucala ispred ugostiteljskog objekta, ali i na otkrivanje identiteta onih koji su, kako se sumnja, tinejdžeru slali instrukcije putem aplikacije.

Za sada nije poznato šta je bio motiv pucnjave, kao ni da li su oba događaja deo unapred dogovorenog plana. Sve okolnosti incidenta biće utvrđene daljom istragom.