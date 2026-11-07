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Danas oko podneva izbio je požar na stambenom objektu u Kragujevcu. Brzom intervencijom vatrogasaca vatra je ugašena, a u požaru nije bilo povređenih.

Operativni centar Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu primio je danas, u 12.22 časa, dojavu o požaru na stambenom objektu u Zekinčevoj ulici u kragujevačkom naselju Stara radnička kolonija.

Požar na stambenom objektu u Kragujevcu Foto: UVS Kragujevac

Požar na stambenom objektu u Kragujevcu Foto: UVS Kragujevac

Požar na stambenom objektu u Kragujevcu Foto: UVS Kragujevac

- Po prijemu dojave, na mesto događaja odmah su upućena tri vatrogasna vozila i devet vatrogasaca-spasilaca Vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac. Dolaskom na lice mesta utvrđeno je da je požarom zahvaćena stambena baraka. Brzom i efikasnom intervencijom vatrogasaca-spasilaca požar je lokalizovan i stavljen pod kontrolu, posle čega je usledilo potpuno dogašivanje, navodi Zoran Kočović, načelnik Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu.

Prema trenutnim informacijama, u požaru nema povređenih lica, dok je na objektu pričinjena materijalna šteta.

Uprava za vanredne situacije u Kragujevcu nastavlja da prati situaciju, a vatrogasci-spasioci preduzimaju sve neophodne mere kako bi požar bio u potpunosti ugašen i sprečeno njegovo ponovno širenje.