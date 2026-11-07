PREMINULO DETE (2) TEŠKO POVREĐENO U NESREĆI KOD RUME Lekari mu se satima borili za život, mališanu nije bilo spasa
- Dete staro oko dve godine preminulo je nakon teške saobraćajne nesreće na magistralnom putu Ruma–Šabac, kod Klenka.
- Prema nezvaničnim informacijama, u sudaru su povređene tri osobe, među njima i majka deteta, koja je zadobila teške povrede.
Dete staro oko dve godine koje je teško povređeno u saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila danas na magistralnom putu Ruma–Šabac, kod Klenka, preminulo je.
Kako je RTS-u potvrđeno u Zdravstvenom centru u Šapcu, dete starosti između dve i tri godine, i pored napora lekara, podleglo je povredama u Urgentnom prijemu.
Prema fotografijama sa lica mesta, objavljenih na Instagram stranici "Jadarpressloznica", u pitanju je bio čeoni sudar dva vozila, a jedno od njih je od siline udara sletelo sa puta, dok su prednji delovi oba automobila potpuni smrskani.
Prema nezvaničnim informacijama, Hitna pomoć iz Šapca je tri povređene osobe, među kojima su majka i dete, prevezla u bolnicu, ali je dete nažalost preminulo po prijemu, dok su majci konstatovane teške povrede.
Svi povređeni su prevezeni u Urgentni prijem Zdravstvenog centra Šabac.
Istraga će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do teške nesreće.