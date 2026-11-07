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Dete staro oko dve godine koje je teško povređeno u saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila danas na magistralnom putu Ruma–Šabac, kod Klenka, preminulo je.

Kako je RTS-u potvrđeno u Zdravstvenom centru u Šapcu, dete starosti između dve i tri godine, i pored napora lekara, podleglo je povredama u Urgentnom prijemu.

Prema fotografijama sa lica mesta, objavljenih na Instagram stranici "Jadarpressloznica", u pitanju je bio čeoni sudar dva vozila, a jedno od njih je od siline udara sletelo sa puta, dok su prednji delovi oba automobila potpuni smrskani.

Prema nezvaničnim informacijama, Hitna pomoć iz Šapca je tri povređene osobe, među kojima su majka i dete, prevezla u bolnicu, ali je dete nažalost preminulo po prijemu, dok su majci konstatovane teške povrede.

Svi povređeni su prevezeni u Urgentni prijem Zdravstvenog centra Šabac.