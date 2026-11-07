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Radoslav Dragijević (75) iz sela Zlot kod Bora, u protekle dve i po godine, doživeo je smrt jednog sina, hapšenje i pritvor drugog sina, svoje hapšenje, optužbe za teško krivično delo, pa oslobađanje od optužbi, kao i smrt supruge, a u ispovesti za Kurir je poručio da neće odustati od borbe za pravdu.

1/6 Vidi galeriju Radoslav Dragijević Foto: Slađana Nedeljković

Ovom penzioneru se život promenio "preko noći", a sada se opet našao u žiži javnosti pošto je Više javno tužilaštvo u Nišu saopštilo da su po njihovom nalogu stavljene lisice osmorici pripanika policije zbog sumnje da su u noći između 6. i 7. aprila 2024. godine u prostorijama Policijske uprave Bor zlostavljali, mučili i tukli Dalibora Dragijevića (40), kog su prethodno priveli zbog sumnje da je pomogao svom bratu Dejanu (52), optuženom za ubsitvo Danke Ilić (2) iz Bora, da sakrije njeno telo. Dalibor je, podsetimo, preminuo u policijskoj stanici, a obdukcijom je utvrđeno "da je njegova smrt bila nasilna i da je nastupila usled udaraca zadatih tupim predmetom".

Danka Ilić Foto: Printskrin/Facebook

Danka Ilić nestala je 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju kod Bora. Deset dana kasnije policija je uhapsila Dejana Dragijevića iz Zlota i Srđana Jankovića (52) iz sela Luka, radnike JKP "Vodovod", zbog sumnje da su službenim autom "fiat panda" udarili devojčicu koja je sama iz dvorišta izašla na put, a potom je uneli u vozilo, zadavili rukama i telo bacili na deponiju na Starobanjskom putu.

Dva dana nakon hapšenja Dejana i Srđana zbog teškog ubistva, 6. aprila 2024, uhapšeni su i Dragijevićevi otac Radoslav i mlađi brat Dalibor. Njima se na teret stavljalo krivično delo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela, odnosno sumnjičili su se da su pomogli u premeštanju Dankinog tela na nepoznatu lokaciju.

Dalibor Dragijević Foto: Printscreen/Facebook

Nažalost, Dalibor Dragijević nije dočekao saslušanje kod tužioca, pošto je preminuo tokom policijskog zadržavanja. Kako su tada saopštili iz MUP "smrt je bila prirodna", međutim obdukcija je pokalaza nešto sasvim drugo.

S druge strane, Radoslav Dragijević je saslušan i u VIšem javnom tužilšatvo u Zaječaru gde je negirao krivicu. U pritvoru je proveo nešto manje od dva meseca, a da se brani sa slobode pušten je 29. maja 2024. godine. U međuvremenu mu je preminula i supruga Svetlana i to od srčanog udara.

1/9 Vidi galeriju Ovde je sahranjen Dalibor Dragijević Foto: Nemanja Nikolić

Po izlasku iz pritvora Radoslav je rekao "da mu je bilo teško".

- Šta da kažem, dva meseca sam proveo tamo, bilo mi je teško, i sad sam izašao, izgubio sam i sina i žena, vratio sam se u praznu kuću, niko me nije dočekao. Ne znam šta prvo da uradim, sedim i gledam u zidove i plačem - kroz suze je tada za Kurir rekao Radoslav i dodao da on ne može da poveruje da su njegovi sinovi umešani u ubistvo Danke Ilić.

- Iskreno da kažem, ja sve mislim da je ovo nameštaljka, neko nam je sve ovo namestio, ali sad je gotovo - govorio je tada najstariji Dragijević.

U daljem toku istrage, Radoslav Dragijević je bio optužen zajedno sa sinom i Srđanom Jankovićem. Međutim, Apelacioni sud u Nišu je u avgustu ove godine doneo rešenje kojim je postupak protiv Radoslava obustavljen, tako da je 30. oktobra pred Višim sudom u Negotinu suđenje zbog ubistva Danke Ilić počelo samo njegovom sinu Dejanu i Srđanu Jankoviću, dok je Radoslav oslobođen.

Govoreći o pričama "da je on jedini koji zna gde je Dankino telo, te da krije veliku tajnu", Radoslav je svojevremeno rekao:

- Ja nisam kriv! Ja sam nevin i moj sin je nevin! Samo sina da mi ne diraju jer sam jednog već izgubio.

Radoslav je svojevremeno u javnost izneo i teoriju o tome "da je Danka živa" i naveo da mu je sve objasnila jedna osoba koja poznaje porodicu devojčice.

1/11 Vidi galeriju Dejan Dragijević i Srđan Janković Foto: Nemanja Nikolić

- Ona je videla moju muku i sama mi se javila, htela je da mi pomogne i tvrdi da je mala prodata, da je u Nemačkoj u Diseldorfu - govorio je za medije Radoslav Dragijević, uprkos činjenici da je tužilaštvo optužilo njegovog sina i Srđana Jankovića za ubistvo deteta.

Svetlana Dragijević, Radoslavljeva supruga koja je preminula 40 dana nakon smrti sina Dalibora, svojevremeno je za medije isticala "da je život njenoj porodici upropašćen". Do smrti je isticala "da ne veruje da je njen sin ubio Danku".

Svetlana Dragijević na sahrani sina Foto: Kurir

- Život mi je skroz upropašćen. Jednog sam sina sahranila, drugi je u zatvoru, muž zatvoren. Ja ni do doktora ne mogu da odem sama. Snalazim se kako znam i umem - pričala je tada Svetlana Dragijević, koja je samo jednom u Višem javnom tužilaštvu od kada se zločin dogodio u prisustvu tadašnjeg advokata Nebojše Živanovića dala iskaz da o ubistvu male Danke ništa nezna i dobila status povlašćenog svedoka.