Saopštenje
SMENJEN NAČELNIK POLICIJE U VALJEVU: Oglasio se MUP saopštenjem!
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Načelnik PU Valjevo Vlada Jerinić je smenjen sa te dužnosti, saopštio je MUP u svom saopštenju.
- Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbiјe obaveštava јavnost da јe dosadašnji načelnik Policiјske uprave Valjevo, Vlada Јerinić, razrešen ove dužnosti na lični zahtev.
Nakon razrešenja, Јerinić јe raspoređen na radno mesto u okviru Sektora za informaciono-komunikacione tehnologiјe Ministarstva unutrašnjih poslova - navodi se u saopštenju.
Podsetimo, studenti i građani su posle izbora tražili ostavke čelnih ljudi u PU Valjevu zbog nasilja nad građanima na protestu u avgustu prošle godine.
Kurir.rs
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