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Jedna osoba poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u kasnim popodnevnim satima na putu između Melenaca i Bašaida.

Prema informacijama iz zrenjaninske policije, sudarila su se dva vozila, a nesreća je prijavljena nešto posle 17 sati.

Za sada nije poznato kako je došlo do sudara, ni da li ima još povređenih. Navodno je jedno lice prebačeno sanitetskim vozilom u zrenjaninsku bolnicu.

Zbog policijskog uviđaja, saobraćaj na ovoj deonici odvijao se atarskim putem.

Kurir.rs

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