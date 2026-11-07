Jedna osoba je poginula, a jedna povređena u stravičnom sudaru dva automobila na putu Melenci–Bašaid: Saobraćaj se tokom uviđaja odvijao atarskim putem
Tragedija
POGINULA JEDNA OSOBA U TEŠKOJ NESREĆI KOD ZRENJANINA! Sudarila se dva vozila, jedno lice hitno prevezeno u bolnicu: Saobraćaj preusmeren!
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Jedna osoba poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u kasnim popodnevnim satima na putu između Melenaca i Bašaida.
Prema informacijama iz zrenjaninske policije, sudarila su se dva vozila, a nesreća je prijavljena nešto posle 17 sati.
Za sada nije poznato kako je došlo do sudara, ni da li ima još povređenih. Navodno je jedno lice prebačeno sanitetskim vozilom u zrenjaninsku bolnicu.
Zbog policijskog uviđaja, saobraćaj na ovoj deonici odvijao se atarskim putem.
Kurir.rs
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