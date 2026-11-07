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Jedanaestogodišnji dečak, koji je rođen i odrastao u Herceg Novom u Crnoj Gori, pronađen je mrtav nakon više od godinu dana potrage, a zbog njegove smrti optuženi su 51-godišnji Branko Bijelić i 46-godišnja Sara Bijelić, saopštila je kanadska policija.

Branko Bijelić iz Barnabija u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija optužen je za ubistvo drugog stepena i skrnavljenje ljudskih ostataka, dok se Sara Bijelić tereti za ubistvo iz nehata. Policija je potvrdila da su oboje optuženih članovi porodice koji su živeli sa dečakom, ali nije precizirala u kakvom su srodstvu.

Kanadski mediji identifikovali su Saru Bijelić kao majku dečaka.

Prema saopštenju Integrisanog tima za istrage ubistava (IHIT) Kraljevske kanadske konjičke policije, policija u Barnabiju je 26. septembra 2025. godine dobila zahtev da proveri da li je dečak živ, bezbedan i da li je sve u redu s njim, budući da se znalo da živi sa porodicom u tom gradu.

Policija nekoliko dana nije uspela da pronađe dečaka, zbog čega je istraga podignuta na viši nivo i označena kao potraga za visokorizično nestalom osobom.

Slučaj je potom preuzela jedinica za teška krivična dela policije u Barnabiju, a nakon višemesečne istrage, 25. juna 2026. godine, vođenje slučaja preuzeo je IHIT. Istraga je na kraju dovela do pronalaska posmrtnih ostataka dečaka.

Rođacima rekla da dečaka čuva dadilja

Dečak je rođen i odrastao u Herceg Novom, gde je živeo sa porodicom i pohađao školu.

Nakon smrti biološkog oca Sava, koji je preminuo u februaru 2021. godine od posledica povezanih sa kovidom, dečak se u novembru iste godine sa majkom preselio na Novi Zeland. Tamo su živeli do 2023. godine, kada su se preselili u Britansku Kolumbiju.

Prema navodima medija, Sara se 2024. godine sa dečakom nakratko vratila na Novi Zeland, gde je rodila ćerku koju ima sa Brankom Bijelićem. Nakon toga vratila se u Kanadu.

Foto: Društvene Mreže

U septembru 2025. godine Sara je stigla u Herceg Novi sa Brankom i njihovom malom ćerkom, ali bez sina. Njegovo odsustvo izazvalo je zabrinutost među članovima porodice sa očeve strane, koji su pokušavali da saznaju gde se dečak nalazi.

Članovi porodice su kontaktirali kanadsku policiju nakon što duže vreme nisu imali vesti o njemu, što je, prema rečima istražitelja, bilo neuobičajeno. Porodica je, prema medijskim navodima, pokrenula i postupak preko Interpola i nadležnim organima dostavila informacije koje bi mogle da pomognu u rasvetljavanju slučaja.

Prema navodima medija, dečakova majka je u periodu oko njegovog nestanka rođacima rekla da je dečaka ostavila na čuvanje dadilji. Policija je ranije saopštila da su istražitelji verovali da je mališan boravio kod osobe koja se starala o njemu, čiji su identitet pokušavali da utvrde.

Policija: Smrt nije bila slučajna

Narednica Freda Fong iz IHIT-a izjavila je da je istraga bila emotivno teška i da su optužnice značajan korak nakon više od godinu dana rada.

- Svesni smo zabrinutosti koju je ova istraga izazvala u zajednici i naše misli su uz najmilije i sve koji su pogođeni ovom tragedijom - navela je Fong.

Ona je istakla da policija želi da javnost dobije odgovore nakon dugog perioda neizvesnosti, tokom kojeg su mnogi bili zabrinuti za dečaka. Prema njenim rečima, optuženi su povezani sa nestalim dečakom, a istražitelji su želeli da naglase da nije reč o incidentu u koji je bio uključen nepoznati počinilac, niti o nasumičnom činu.

Budući da je postupak sada pred sudom, IHIT je saopštio da neće objavljivati dodatne informacije o istrazi.

Foto: Društvene Mreže

Podizanje optužnica predstavlja važnu prekretnicu u slučaju koji je tokom više od godinu dana izazivao zabrinutost porodice i zajednice u Kanadi, Crnoj Gori i na Novom Zelandu.

Krivični postupak trebalo bi da donese dodatne odgovore o okolnostima dečakove smrti.

Rođaci žele da počiva pored oca

Porodica jedanaestogodišnjeg dečaka pokrenula je akciju prikupljanja novca kako bi njegovo telo bilo prebačeno u Crnu Goru, gde bi bio sahranjen pored svog oca.

Kako je navedeno u apelu za prikupljanje donacija, porodica je slomljena zbog tragičnog gubitka, a njihova najveća želja je da dečaka vrate kući i omoguće mu da počiva pored oca, koji je preminuo i sahranjen u Crnoj Gori.

Za međunarodni transport, avionske troškove, potrebnu dokumentaciju i specijalizovanu logistiku potrebno je oko 30.000 dolara, a dodatna sredstva biće namenjena troškovima pogrebnih usluga, sahrane i izgradnji memorijalnog prostora.