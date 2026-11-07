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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su N. P. (54) i N.M. (46) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Takođe, zbog sumnje da je izvršio ovo krivično delo u saradnji sa Upravom saobraćajne policije i Službe za borbu protiv droga uhapšen je i A.K. (22) iz Zemuna.

Pretresom ugostiteljskog objekta koji je u vlasništvu N.M., policija je pronašla i zaplenila praškastu materiju za koju se sumnja da je kokain bruto mase 1200 grama.

Osumnjičenima je po nalogu višeg javnog tužioca iz Kruševca određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu.

Kurir.rs

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